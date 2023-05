Hunderte Festnahmen bei Protest von Klimaaktivistinnen und ‑aktivisten in Den Haag

Bike Night

Radler fuhren in Neumünster durch die Nacht: 120 Teilnehmer

Das Tempo war gemächlich, der Spaß riesengroß: Rund 120 Radlerinnen und Radler nahmen in Neumünster an einer ganz besonderen Ausfahrt teil, der Bike Night. Die ist traditionell der Abschluss der Aktion Stadtradeln. Es ging buchstäblich in die Nacht hinein.