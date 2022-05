Nahe Luhansk: Heftiger Beschuss auf Großstadt Sjewjerodonezk dauert an

Sie ist eine der letzten Städte in Luhansk, die sich noch in ukrainischer Hand befinden: Russische Truppen haben am Mittwoch im Donbass die Großstadt Sjewjerodonezk beschossen. Auch auf kleinere Orte gab es Angriffe.