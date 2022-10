Niederlage für Trumps Sonderermittler: Informant hat FBI nicht belogen

Im Präsidentschaftswahlkampf 2016 hatten die Demokraten ein Dossier über Donald Trump in Auftrag gegeben. Es gelangte jedoch an die Öffentlichkeit – inklusive schwerer Vorwürfe gegen Trump. Dessen Wahlkampf soll vom Kreml unterstützt worden sein. In einem Prozess um das Dossier hat Trump nun abermals eine Niederlage erlitten.