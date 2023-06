Hunter Biden wegen Steuervergehen und illegalem Waffenbesitz angeklagt

„Delegitimierer des Staates“

Rechtsextreme, „Reichsbürger“, Russland – vor welchen Demokratiegefahren der Verfassungsschutz warnt

Am Dienstag wurde der neue Verfassungsschutzbericht für das Jahr 2022 vorgestellt. Die Zahl der Rechtsextremistinnen und Rechtsextremisten in Deutschland ist demnach weiter angestiegen. Und auch der russische Angriffskrieg in der Ukraine sorgt für eine Zunahme der Gefahren für die demokratische Grundordnung hierzulande.