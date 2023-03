Netanjahu bekräftigt Recht auf Verteidigung vor nuklearer Aufrüstung des Irans

Berlin: Kreisverband von Franziska Giffey spricht sich gegen schwarz-rote Koalition aus

In Berlin reißt die Kritik an der Entscheidung der SPD für Koalitionsverhandlungen mit der CDU nicht ab. Der Kreisverband von SPD-Landeschefin und Regierender Bürgermeisterin Franziska Giffey in Neukölln stimmte am Samstag mit 48 zu 45 Stimmen gegen eine schwarze-rote Koalition. Am kommenden Donnerstag sollen die Koalitionsverhandlungen beginnen.