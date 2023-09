Faeser erwägt nun doch Grenzkontrollen zu Polen und Tschechien

Berlin. Nach monatelangem Druck aus Brandenburg und Sachsen sowie der Union erwägt Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) nun doch stationäre Kontrollen an den Grenzen zu Polen und Tschechien. „Mir geht es darum, jetzt pragmatisch zu handeln“, sagte sie der „Welt am Sonntag“. Aus ihrer Sicht sei dies eine Möglichkeit, Schleuserkriminalität härter zu bekämpfen. Zudem ergänzte sie, „solche zusätzlichen Kontrollen müssen mit der Überwachung des gesamten Grenzgebiets durch die Schleierfahndung gut zusammengreifen“.

Dafür sei die Präsenz der Bundespolizei an der polnischen und tschechischen Grenze bereits stark verstärkt worden, sagte Faeser. Weil die Zahl der Migranten, die über Polen und Tschechien nach Deutschland einreisen, gestiegen war, wurden Forderungen nach stationären Grenzkontrollen zu diesen beiden Ländern zuletzt immer lauter.

Stationäre Kontrollen gibt es seit der großen Fluchtbewegung nur an der deutsch-österreichischen Grenze. Eine Ausweitung hatte Faeser zunächst abgelehnt, unter anderem mit dem Argument, dass zahlreiche Menschen zur Arbeit über diese Grenzen pendeln. Stattdessen hatte Faeser eine Ausweitung der Schleierfahndung im Grenzgebiet angeordnet.

Kontrollen schon in den Nachbarstaaten

Faeser betonte auch jetzt: „Man sollte aber nicht suggerieren, dass keine Asylbewerber mehr kommen, sobald es stationäre Grenzkontrollen gibt.“ Wenn eine Person an der Grenze um Asyl bitte, müsse der Asylantrag in Deutschland geprüft werden. „Das ist eine klare rechtliche Verpflichtung.“

Eine weitere Maßnahme seien Kontrollen schon in den Nachbarstaaten, ergänzte Faeser. Mit der Schweiz gebe es bereits eine hervorragende Zusammenarbeit. Bundespolizisten dürften dort in enger Abstimmung mit Schweizer Polizeikräften auf Schweizer Staatsgebiet kontrollieren und unerlaubte Einreisen verhindern. „Ähnliches könnte es mit Tschechien geben. Die Absprachen dazu laufen bereits“, sagte Faeser.

Stübgen: „Jetzt zählen Taten“

Aus der Union kam die Forderung nach einer Konkretisierung. Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Andrea Lindholz (CSU) sagte laut „Bild“ (online): „Wenn die Ankündigung der Ministerin kein Wahlkampf-Gag ist, sondern ernst gemeint, dann erwarte ich von ihr, dass sie spätestens am Montag den Fahrplan dafür auf den Tisch legt.“

Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) hat an das Bundesinnenministerium appelliert, stationäre Grenzkontrollen gegen illegale Zuwanderung nun rasch einzuführen. „Bundesinnenministerin Faeser hat schon viel angekündigt. Jetzt zählen Taten, um den skrupellosen Schleuserbanden das Handwerk zu legen“, sagte Stübgen am Samstag mit Blick auf Ressortchefin Nancy Faeser (SPD). Während im August im Durchschnitt 35 illegal Eingereiste pro Tag von der Bundespolizei an die Erstaufnahmeeinrichtung in Brandenburg weitergeleitet worden seien, seien es in diesem Monat mittlerweile schon 57 pro Tag, so Stübgen. „Die Einrichtung stationärer Grenzkontrollen ist daher dringender denn je, dabei hat die Bundesinnenministerin meine Unterstützung.“

Diskussion um Obergrenze für Geflüchtete

Der Grünen-Europapolitiker Anton Hofreiter sprach sich hingegen deutlich gegen stationäre Kontrollen an den Grenzen zu Polen und Tschechien aus. „Die Abschaffung der Binnengrenzen ist ein historischer Erfolg der Europäischen Union, den wir nicht zurückdrehen dürfen“, sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Samstag).

Zugleich wandte sich Hofreiter gegen Forderungen aus der Union, eine jährliche Obergrenze für Migration einzuführen. „Natürlich kann man in Deutschland nicht alle Menschen aufnehmen“, sagte er. Der Ruf nach einer Obergrenze löse aber nicht das Problem, sondern „heizt nur populistisch die Stimmung an“, erklärte Hofreiter. „Wenn wir eine Grenze bei 200.000 Geflüchteten ziehen, stellt sich die Frage, was wir mit dem ersten Geflüchteten machen, der darüber liegt.“

