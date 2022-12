﻿Deutlich mehr illegale Migration: die vielen Wege nach Europa

Die Zahl illegaler Grenzübertritte in die EU hat gegenüber dem Vorjahr um 77 Prozent zugenommen. Wie schon 2021 drängen wieder verstärkt Flüchtlinge aus Belarus nach Polen, von denen die meisten weiter nach Deutschland wollen. Die Grünen-Politikerin Karin Göring-Eckardt kritisiert das polnische Grenzregime als „unwürdig“. Die Bundespolizei hat inzwischen drei Hauptmigrationsrouten ausgemacht, die in die EU führen.

Ein polnischer Grenzsoldat bewacht die Grenze zu Belarus. Polen hat inzwischen einen fast 400 Millionen Dollar teuren Zaun an seiner Ostgrenze gebaut, um von Belarus eingeschleuste Migranten daran zu hindern, illegal in das Gebiet der EU einzureisen.

Berlin. Katrin Göring-Eckardt war erst kürzlich an der polnisch-belarussischen Grenze. Und was die Bundestagsvizepräsidentin dort sah, hat sie entsetzt. „Ich habe an einem meterhohen Zaun gestanden – mit Stacheldraht drüber. Das war schon sehr krass“, sagte die Grünen-Politikerin nach ihrem Besuch unweit der ostpolnischen Stadt Bialystok. „Damit sollen Menschen davon abgehalten werden, nach Europa zu kommen. Das ist unwürdig“, findet Göring-Eckardt. „Das können wir so nicht lassen.“

Zudem gebe es dort nur „Mini-NGOs aus zwei, drei Leuten“, die Hilfe für jene organisierten, die es aus dem Einflussgebiet des belarussischen Diktators Alexander Lukaschenko auf das Territorium der EU schaffen – und von denen nicht wenige weiter wollten nach Deutschland. Die meisten dieser Flüchtlinge stammen aus dem Irak, Syrien und Afghanistan.

Dabei ist die Lage an der polnisch-belarussischen Grenze lediglich ein Ausschnitt aus einem größeren Bild. Einerseits sind seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine am 24. Februar etwa eine Million Menschen aus der Ukraine nach Deutschland geflohen. Sie werden – von wenigen Ausnahmen abgesehen – pauschal als Kriegsflüchtlinge anerkannt und müssen kein Asylverfahren durchlaufen.

Auch wenn viele zeitweilig oder dauerhaft zurückkehren, muss man davon ausgehen, dass das Gros bis auf Weiteres in Deutschland bleibt und, je nach Kriegsverlauf, noch mehr dazukommen. „Die Not ist unüberschaubar, es wird immer schlimmer. Wenn die russischen Angriffe auf die Energieinfrastruktur so weitergehen, befürchten wir eine neue, große Flüchtlingswelle“, sagte Gerald Praschl vom Deutsch-Ukrainischen Forum (DUF) in Berlin dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) und fügte hinzu: „Darauf sollten wir uns im Winter einstellen.“ Der DUF fordert inzwischen einen Ukraine-Beauftragten der Bundesregierung, um die Hilfen besser zu koordinieren.

Andererseits gibt es zahlreiche Flüchtlinge, die aus anderen Ländern über andere Routen nach Deutschland gelangen – und weitaus weniger gern gesehen sind.

Drei Hauptrouten

„Im Hinblick auf die illegale Migration nach Europa und insbesondere nach Deutschland sind vor allem drei Hauptmigrationsrouten relevant: die ostmediterrane Route über die Türkei nach Griechenland, Bulgarien und Zypern sowie von dort über die Balkanstaaten, die zentralmediterrane Route über Libyen und Tunesien nach Italien und die westmediterrane Route über Marokko und Algerien nach Spanien“, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Entsprechend habe die Zahl illegaler Grenzübertritte in die EU mit 281.000 von Januar bis Oktober gegenüber dem Vorjahr um 77 Prozent zugenommen.

Bei den unerlaubten Einreisen nach Deutschland stünden die südlichen Grenzen zur Schweiz und Österreich sowie die östlichen Grenzen zu Tschechien und Polen im Fokus, so die Sprecherin weiter. Diese Grenzen würden hauptsächlich aus den zuvor genannten Routen gespeist. Tatsächlich handelte es sich von Januar bis Oktober 2021 der Bundespolizei zufolge um genau 45.264 Frauen, Männer und Kinder. Von Januar bis Oktober 2022 waren es bereits 70.814.

Weniger im Fokus stehen die Flüchtlinge, die von Westen nach Deutschland kommen – wenngleich es von Januar bis Oktober immerhin rund 9000 waren. Frankreich und die Benelux-Staaten gehören zum Schengen-Raum. Grenzkontrollen existieren also nicht, sondern allenfalls Schleierfahndungen, also gelegentliche Stichproben. Welche Probleme und Widerstände Grenzkontrollen an der deutsch-französischen Grenze verursachen, hat sich auf dem Höhepunkt der Corona-Pandemie gezeigt.

Anders sieht dies gegenüber Österreich aus. So kündigte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) Anfang Oktober an, die Grenzkontrollen zum südlichen Nachbarland über den November hinaus zu verlängern – und zwar für ein halbes Jahr. Kontrollen seien notwendig, um unerlaubte Einreisen zu verhindern, sagte sie damals. An der Grenze zu Tschechien solle die Schleierfahndung wiederum intensiviert werden.

Über Österreich gelangen sowohl Flüchtlinge, die über die Mittelmeerroute nach Europa kommen, als auch solche, die es über die Balkanroute tun, zu uns. Ihre Zahl hat sich mit 17.640 in den ersten zehn Monaten gegenüber demselben Zeitraum des Vorjahres nahezu verdoppelt. Zwar lässt die rechtsextreme italienische Regierungschefin Giorgia Meloni kaum noch Flüchtlinge an Land gehen. Dafür gilt die Balkanroute wie schon während der Flüchtlingskrise 2015 als problematisch.

„Die illegale Migration über die Balkanregion hat erheblich zum Gesamtanstieg beigetragen“, sagte die Sprecherin der Bundespolizei. „Dabei ist Serbien das zentrale Transitland. Bei der Weiterreise in die EU werden fortwährend die meisten Feststellungen an der Grenze zwischen Ungarn und Serbien getroffen.“ Freilich sind dies keineswegs ausschließlich Menschen aus dem mittleren Osten, sondern auch Menschen, die etwa in Tunesien keine Zukunftsperspektive mehr sehen, sich dort ein Flugticket kaufen und ohne Visum in die serbische Hauptstadt Belgrad reisen.

Mehr Migration über die Balkanroute

In der EU herrschte zwischenzeitlich der Eindruck vor, als nutze die dortige Regierung Flüchtlinge als Druckmittel – entweder wegen Belgrads politischer Nähe zu Moskau oder um den ersehnten EU-Beitritt zu beschleunigen. Serbische Stellen bestritten dies. Fest steht: Die EU-Kommission wie auch die Regierungen der Mitgliedsstaaten bemühen sich seit Kurzem mehr denn je um die Westbalkanländer. Dennoch kamen allein im November laut Bundespolizei 2798 Flüchtlinge auch von da über Österreich nach Deutschland. Das sind etwa 1000 mehr als im Durchschnitt der Vormonate und zeigt den Trend an.

Der Migrationsforscher Gerald Knaus von der European Stability Initiative sieht unterdessen ein ganz anderes Problem: das EU-Mitgliedsland Ungarn. „Ungarn hat zwar eine EU-Außengrenze“, sagt er. „Doch während dort weniger als 50 Menschen pro Jahr einen Asylantrag stellen, sind es in Österreich mehr als 100.000.“ Dies sei das Ergebnis einer „extrem zynischen Politik“ des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban, der beim Umgang mit Flüchtlingen Mindeststandards missachte und sie so zum Weiterziehen zwinge.

Schließlich ist da noch die widersprüchliche Entwicklung bei jenen Flüchtlingen, die von der polnisch-belarussischen Grenze kommend nach Deutschland weiterreisen. Insgesamt schafften es von Januar bis Oktober 11.139 aus Polen hierher – Tendenz ebenfalls deutlich steigend.

Göring-Eckardt hat an der Grenze „ein sehr strenges Grenzregime“ beobachtet. Während Lukaschenko schon im vorigen Jahr damit begonnen hatte, Flüchtlinge als politische Waffe gegen den Westen einzusetzen, reagierte Polen mit einem 180 Kilometer langen Zaun und Pushbacks, also der sofortigen Abschiebung – was neben der Grünen-Politikerin auch der Migrationsforscher Knaus kritisiert. Überall an den EU-Außengrenzen seien humane Standards mehr und mehr fallen gelassen worden, sagt er – nicht allein in Polen.

Aus Kreisen westlicher Nachrichtendienste verlautet derweil, man stelle seit einem Jahr fest, dass die Route, die von Afghanistan oder Syrien aus über die Hauptstädte Moskau und Minsk nach Polen und damit in die EU führe, in sozialen Medien sehr stark beworben werde. Eine Bestätigung dafür, dass dahinter eine Steuerung der russischen und belarussischen Regierung stehe, gebe es aber nicht. Afghanistans staatliche Fluglinie Ariana Afghan Airlines fliegt jedenfalls einmal wöchentlich von der afghanischen Hauptstadt Kabul in die russische Hauptstadt Moskau.

Bundespolizei erwartet weiteren Anstieg

Jene, die bis nach Polen durchkommen, schaffen es mit Glück in eine Anlaufstelle der Caritas, wo sie mit warmer Kleidung und Lebensmitteln versorgt werden. Eine Caritas-Sprecherin sagte unter Bezugnahme auf die neuesten Zahlen des polnischen Grenzschutzes, die Versuche illegaler Grenzübertritte von Belarus nach Polen würden jetzt wieder ansteigen. So hätten seit Jahresbeginn bis Mitte November 9914 Menschen versucht, ohne Papiere aus Belarus nach Polen einzureisen.

Im August wurden 793 Menschen, einen Monat später 1144 und im Oktober 2315 registriert. Bis Mitte November versuchten mehr als 1000 Flüchtlinge, die Grenze zu überqueren. Dabei betonen offizielle Stellen in Polen, dass die Mehrheit der über die Belarus-Route oder andere Wege illegal Einreisenden nach Deutschland weiterreisen wolle. Die Behörden gehen davon aus, dass die Zahl mit Beginn des Winters erneut wachsen wird.

Die Bundespolizei reagiert darauf nach eigenen Angaben „mit Maßnahmen der verstärkten Binnengrenzfahndung“. So stellte die Bundespolizeidirektion Berlin an der deutsch-polnischen Grenze in Brandenburg im August rund 500 unerlaubt eingereiste Personen fest, im September und Oktober waren es jeweils rund 800. Bei der überwiegenden Zahl der Fälle äußerten die Betroffenen ein „Schutzersuchen“ und wurden deshalb an die zuständige Erstaufnahmeeinrichtung in Eisenhüttenstadt weitergeleitet. Unbegleitete Minderjährige werden der Obhut des Jugendamtes übergeben.

Ein Ende ist bei alldem nicht in Sicht. Die Sprecherin der Bundespolizei sagt, aufgrund der aktuellen Entwicklung werde sich „der ansteigende Trend unerlaubter Einreisen in die EU und auch nach Deutschland 2023 fortsetzen“. Womöglich werde er sich sogar „weiter beschleunigen“. Eine bessere Verteilung der Flüchtlinge innerhalb der EU ist ebenfalls nicht in Sicht. Über einen freiwilligen Solidaritätsmechanismus wurden bis zuletzt 117 von ihnen in andere Länder gebracht.