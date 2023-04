Im Land des absoluten Herrschers: Wie ein afrikanischer König Demokratie verhindert

Eswatini, das ehemalige Swasiland, ist die letzte absolute Monarchie Afrikas. In dem armen Land führt der König Mswati III. ein Leben in Luxus und geht unerbittlich gegen Menschenrechtsaktivisten und -aktivistinnen vor. Expertinnen und Experten meinen: Internationale Partner müssen den Demokratisierungsprozess einfordern.

Eswatini. Ein schwarzer Mittwoch. So lässt sich der Jahrestag beschreiben, den Demokratieaktivistinnen und -aktivisten vor Kurzem in Eswatini begingen. Das Königreich im Süden Afrikas ist die letzte absolute Monarchie auf dem Kontinent. Vor 50 Jahren hatte König Sobhuza II. dort ein Dekret erlassen, mit dem er das Mehrparteiensystem abschaffte, die Verfassung außer Kraft setzte und friedliche Kritikerinnen und Kritiker zu Terroristinnen und Terroristen erklärte. Das Oppositionsverbot gilt bis heute. Während Sobhuzas Sohn, König Mswati III., ein Leben in Luxus führt, lebt ein Drittel seiner Untertaninnen und Untertanen in Armut. Widerspruch gegen diese Ungerechtigkeit lässt er mit Tränengas ersticken.

„Ich hätte nie gedacht, dass so etwas in diesem Land passieren kann“, sagt José Luis Ponce de Leon, Bischof der Diözese Manzini in Eswatini. Seine Kirche wurde in den vergangenen Monaten zum lautstarken Regimekritiker. Der gebürtige Argentinier selbst ist immer noch schockiert über den Tod des Menschenrechtsanwalts Thulani Maseko. Im Januar hatten Unbekannte den 52-jährigen Demokratieaktivisten vor den Augen seiner Familie erschossen. Unter Diplomatinnen und Diplomaten sorgte der Mord für Entsetzen, zudem brachte er der Welt das scheinbar vergessene Königreich zwischen Südafrika und Mosambik wieder in Erinnerung. Für den Katholiken Ponce de Leon steht fest: „Thulani wurde von Profis getötet. Das war kein Unfall.“

Seit zwei Jahren erlebt Eswatini, das bis 2018 Swasiland hieß, eine Welle von prodemokratischen Protesten. Etliche Menschen kamen ums Leben, mehr als 1000 wurden verhaftet. Anwalt Maseko war als Vorsitzender des Multi-Stakeholder Forums eine der führenden Stimmen im Kampf um mehr Mitsprache. „Seine Ermordung darf nicht unter den Teppich gekehrt werden. Die Täter dieses brutalen Verbrechens müssen vor Gericht landen“, forderte Vongai Chikwanda, Vizedirektorin von Amnesty International Südafrika.

Die Behörden in Eswatini halten sich bedeckt, wie die Mordermittlungen laufen. Die mögliche Verwicklung des Regimes trägt zu den Spannungen bei. Laut Bischof Ponce de Leon machen derzeit Gerüchte von zwei Abschusslisten die Runde: Auf der einen, angeblich in den Händen einer südafrikanischen Söldnerfirma, stünden Regimekritiker wie Maseko, auf der anderen mehrere Mitglieder der königlichen Familie. „Bisher ist nichts bestätigt, aber es geht die Angst um, dass Menschen auf beiden Seiten ermordet werden könnten“, sagt er.

Zeigt sich in traditionellem Outfit, doch König Mswati III. lebt mit seinen zwölf Frauen in Palästen und sammelt Luxuswagen. © Quelle: imago images/Jochem Wijnands

Der König, der mit seinen zwölf Frauen in Palästen lebt und Luxuswagen sammelt, zeigt sich von Kritik unbeeindruckt. Ein versprochener Dialog mit politischen Gegnerinnen und Gegnern fand bislang nicht statt. Stattdessen bereitet der Monarch sein Land auf die Parlamentswahl später in diesem Jahr vor. Dabei dürfen nur unabhängige Kandidatinnen und Kandidaten antreten, mehrere Parlamentarier sind vom König handverlesen. 2015 hatte Mswati bei der Parlamentseröffnung dazu aufgerufen, das Land vor demokratischen Einflüssen zu „beschützen“. Dabei verurteilte er „Leute, die nichts über unsere Kultur wissen und unser Land im Ausland in ein schlechtes Licht rücken“.

Schon länger herrscht Unzufriedenheit über Mswati. Zwar halten viele der 1,2 Millionen Bewohnerinnen und Bewohner ihrem König die Treue – so verlangt es neben der Tradition auch die Royal Police. Doch seit einigen Jahren mehrt sich die Kritik. Kein Wunder. 2019 ließ der Monarch laut südafrikanischen Zeitungen fast 80 neue BMW-Limousinen und -SUV sowie 15 neue Wagen der Marke Rolls-Royce importieren. Bestimmt waren die Fahrzeuge demnach unter anderem für die Ehefrauen des Königs. Jede von ihnen besitzt eine eigene Eskorte und darf sich über regelmäßige Shoppingtouren ins Ausland freuen. Die Oppositionspartei Pudemo sprach angesichts der Armut im Land von einer „eklatanten Zurschaustellung von Arroganz“.

Vor Kurzem wandte sich König Mswati mit einer Bitte an Geberländer, die aus dem Mund des millionenschweren Monarchen und angesichts der politisch motivierten Tötungen merkwürdig klingen mag: „Mehr finanzielle und technische Unterstützung, damit wir die nachhaltigen Entwicklungsziele erreichen.“ Die EU ist einer der wichtigsten Partner Eswatinis in der Entwicklungszusammenarbeit; sie hat es sich vor allem zur Aufgabe gemacht, die Armut zu reduzieren und eine nachhaltige Entwicklung zu fördern. Daneben unterstützt die Gemeinschaft durch Dialog auch den Demokratisierungsprozess. Angesichts der sich zuspitzenden Lage versuchte man in jüngster Zeit, verstärkt mit nicht staatlichen Akteuren zusammenzuarbeiten.

Genügt das? Manche Beobachtenden bezweifeln das. So betonte die globale zivilgesellschaftliche Vereinigung Civicus nach dem Tod von Menschenrechtler Maseko: „Es ist höchste Zeit für die internationalen Partner des Landes, auf eine anständige Untersuchung dieser jüngsten Tötung zu bestehen – und einen aufrichtigen Demokratisierungsprozess einzufordern.“ Auch Craig Moffat, Politologe der Denkfabrik Good Governance Africa im südafrikanischen Johannesburg, übt Kritik am Verhalten vieler Regierungen: „Die internationale Staatengemeinschaft sollte ihren Fokus auf Eswatini behalten und davon absehen, erst zum Handeln aufzurufen, nachdem die Gewalt ausgebrochen ist oder politische Morde stattfanden.“ Solch ein „rückblickender Ansatz“ helfe niemandem, der unter dem derzeitigen politischen System leide.

Wunderschön und bitterarm: Im Königreich Eswatini lebt der größte Teil der Bevölkerung unter schlechten Bedingungen. © Quelle: imago images/Aurora Photos/Cameron Maier

Schafft Eswatini den Übergang zu einem Rechtsstaat ohne Blutvergießen? Als Demokratie oder als ewiges Königreich? „Im derzeitigen Klima scheint es schwierig für Mswati, den Übergang zu einer konstitutionellen Monarchie einzuläuten“, meint Moffat. „Doch langfristig könnte er offen dafür sein, da der Schritt das Vermächtnis seiner ‚First Family‘ von Eswatini sichern würde.“

Dieser Wandel hat sich im 300 Kilometer entfernten Königreich Lesotho bereits vollzogen. Hier fungiert der König als stabilisierender Faktor, wenn die Parteien wieder mal im Parlament streiten. Zu solch einer Position rät der Politologe Moffat langfristig auch König Mswati. „Andernfalls könnten alle Reste der Monarchie ausgelöscht werden und er wird als König in die Geschichte eingehen, der es nicht schaffte, über seine kurzsichtige Beschränktheit hinauszublicken.“