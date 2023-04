Im Land des unbegrenzten Kulturkampfes

Haben die Erzkonservativen ihr Gewinnerthema gefunden? Die Rechte von trans Menschen sind jedenfalls in vielen US‑Staaten bedroht. Was die Staaten gerade bewegt, steht im Newsletter „What’s up, USA?“.

Liebe Leserinnen und Leser,

seit Jahren tobt in den Vereinigten Staaten der Kulturkampf zwischen den Erzkonservativen und jenen, die für eine offenere Gesellschaft streiten. Egal, ob Texas den Zugang zum Abtreibungsmittel Mifeprestone verbieten will oder Florida harmlose Kinderbücher wegen angeblicher Queerpropaganda aus Schulbibliotheken verbannt: Nahezu jede Woche gibt es in den USA neue Gesetze, die im Umgang mit Sexualität und Gender mühsam errungene Freiheiten zurückdrehen wollen. Kaum eine Gruppe steht dabei aktuell mehr unter Druck als trans Menschen, um die erstaunlich breit laufende Kampagne geht es heute.

Und damit willkommen zur neuen Ausgabe unseres USA-Newsletters „What’s up, America?“, wieder mit mir als Autor aus New York.

Geschätzt rund 1,3 Millionen Erwachsene und 0,3 Millionen Kinder und Jugendliche identifizieren sich in den USA als trans. Das entspricht nur etwa 0,5 Prozent der Gesamtbevölkerung, aber eine seit Jahren orchestrierte Kampagne sorgt dafür, dass Ultrareligiöse, Erzkonservative und die Republikanische Partei energisch ihre Angstmacheragenda fahren können. Die Argumente sind oft hanebüchen: Gewarnt wird beispielsweise vor der vermeintlichen Vergewaltigungsgefahr durch Cis-Männer, die einfach nur behaupten müssten, trans zu sein, um so auf Frauentoiletten auf Opfer warten zu können. Kein einziger solcher Fall wurde je belegt und vermutlich würden mögliche Täter auch andere Wege finden, aber das Argument verfängt.

20 Bundesstaaten haben Anti-Trans-Sportgesetze erlassen

Der Trans Legislation Tracker kommt auf 498 Gesetzentwürfe, eingereicht in 49 Bundesstaaten, die eine Einschränkung von Transrechten zum Ziel hatten. Nur etwa ein Fünftel davon wurde abgelehnt. Die rund 400 erfolgreichen Vorhaben schreiben etwa Mindestalter für Geschlechts­angleichungen vor, erschweren die Anpassung von Geburtsurkunden oder legen fest, dass Krankenkassen Zahlungen für Behandlungen nicht mehr übernehmen dürfen. LGBTQ-Rechtlerinnen und ‑Rechtler warnen davor, wie es all diese Gesetze schaffen, das gesellschaftliche Klima zu verändern und die konservative Basis gefährlich anzustacheln.

Selbst Bierdosen werden mittlerweile zum Streitgegenstand. © Quelle: Jacquelyn Martin/AP

Besonders energisch gestritten wird über trans Frauen im Sport, 20 Staaten haben dazu bereits Gesetze erlassen, alle von ihnen sind republikanisch regiert, schreibt die „New York Times“ in einer Analyse der aktuellen konservativen Bewegung. Die meisten davon verbieten es den trans Frauen, an Frauen­wettbewerben teilzunehmen, mit dem Argument, dass sie doch eigentlich mit der Kraft von Männerkörpern großgeworden seien. Völlig zu Recht fragen sich viele Bürger anhand solcher Gesetze, warum die Gesetzgeber überhaupt auf solche Fragen so viel Zeit verwenden. In Kansas beispielsweise verbietet das Gesetz nun ausdrücklich vom Kindergarten, über die High School, bis hin zum College die Teilnahme von trans Frauen an Sportwettbewerben. Die High School Activities Association meldet, dass sie an den Oberstufen des Staates gerade einmal drei Fälle von trans Frauen kenne, zwei von ihnen werden bereits aus dem Wettbewerbsalter herausgewachsen sein, wenn das Gesetz in Kraft tritt. Auf dem Collegelevel spielen etwa 219.000 Frauen US‑weit Sport, Schätzungen gehen davon aus, dass weniger als 500 von ihnen trans sind.

Eine Minderheit, gut für die eigene Basis

Das eigentliche Randthema wird von Konservativen ausgeschlachtet. Fox News widmet dem Kampf um die angeblich bedrohten amerikanischen Werte viele Sendeminuten, zuletzt beispielsweise zu der Posse, dass einige Countrymusiker zu einem Boykott der beliebten Biermarke Bud Light aufrufen. Der Grund: Die Brauerei hatte als Werbeaktion einige Gratisdosen an die trans Influencerin Dylan Mulvaney geschickt.

Auch Twitter-Obertroll Elon Musk hält sich nicht zurück und proklamierte: „Jedes Elternteil und jeder Arzt, der ein Kind sterilisiert, bevor es als Erwachsener seine Zustimmung ausdrücken kann, sollte lebenslang ins Gefängnis.“ Geschlechts­angleichung vor der Volljährigkeit zählt damit für ihn zu den schwerwiegendsten Verbrechen überhaupt. Musk selbst hat eine Tochter, die trans ist und vergangenen Juni öffentlich erklärt hatte, keinen Kontakt mehr zu ihrem biologischen Vater zu wünschen.

Die konservative Basis liebt die neuen Gesetze

Politische Mitte und Linke sind sich einig in den Motiven, die sie bei ihren Gegnern für deren Vorgehen vermuten: Um Fairness oder den Schutz bedrohter Frauen gehe es nicht wirklich, heißt es von ihnen. Stattdessen habe sich schlicht die gesellschaftliche Meinung zu den Rechten von Frauen und Homosexuellen schlicht so weit gefestigt, dass nun nur noch die Trans-Community als neuer Feind bleibe. Hier sei die Gesamtbevölkerung noch nicht so gefestigt und die Basis lasse sich für einen Kampf um den Status quo motivieren.

Ein Umfragenüberblick von „Five Thirty Eight“ legt nahe, dass an dieser Argumentation etwas dran sein könnte. In manchen Detailfragen, wie etwa Geschlechts­angleichungen vor der Volljährigkeit oder Fairness im Sport, gibt es tatsächlich knappe Mehrheiten gegen Trans-Rechte. Vor allem zeigt sich, dass die eigene Anhängerschaft geschlossen die Positionen der Republikaner unterstützt. Die Hoffnung der Partei dürfte lauten, endlich wieder ein einendes Kulturkampfthema gefunden zu haben.

2020 kam die Barry University in Florida in einer Untersuchung zu einer Schätzung, wonach 82 Prozent aller trans Menschen bereits überlegt hätten, sich umzubringen und 40 Prozent einen Suizidversuch unternahmen. Noch höhere Anteile wurden unter trans Jugendlichen ermittelt.

Winner: Clarence Thomas

Manchmal heißt gewinnen ja, einfach nur nicht zu verlieren. Das gilt aktuell für Clarence Thomas, Richter am Obersten Gerichtshof. Der stand bei vielen Menschen bisher schon wegen seiner rechten Hardcoreansichten in der Kritik. Unter anderem hält er prügelnde Gefängniswächter und Gesetze für verfassungskonform, die einvernehmlichen gleichgeschlechtlichen Sex unter Strafe stellen. Gegen seine Ehefrau Virginia wird außerdem ermittelt, weil sie eine aktive Rolle beim Kapitolsturm gespielt hat und auch vor Ort war – eine Meinungsäußerung, in der Thomas keinen Interessenskonflikt sah.

Nun aber steht Thomas selbst erneut in den Schlagzeilen. „Pro Publica“ hat offengelegt, dass er über 20 Jahre hinweg Reiseeinladungen auf die Luxusyacht und in das Edelressort des konservativen Milliardärs Harlon Crow angenommen hat. Der wiederum ist nicht nur bekannter Großspender der Republikaner, sondern auch Sammler von Nazi-Memorabilia. Nach dieser ersten Veröffentlichung kam zudem heraus, dass Thomas an Crow auch Immobilien verkaufte und zudem Umsätze einer seiner Firmen meldete, obwohl diese seit 2006 nicht mehr existierte. Thomas scheint es also weder mit der Buchhaltung noch mit der für einen Richter gebotenen Unparteilichkeit so genau zu nehmen.

Wer sich jetzt fragt, warum in solchen Fällen keine Ethikvorschriften dafür sorgen, dass der Mann des Amtes verwiesen wird: Es gibt am Supreme Court keine Governance-Regeln.

Loser: Ron DeSantis

Ron DeSantis © Quelle: IMAGO/ZUMA Wire

Gut möglich, dass wir diesen Mann bis zur Wahl 2024 noch ein halbes Dutzend Mal zwischen den Gewinner- und Verliererkategorien hin- und herschieben. Aktuell schaut es aber in jedem Fall so aus, als würde der rund um die Midterms kometenhaft aufgestiegene Stern von Floridas Gouverneur Ron DeSantis als Trump-Alternative schon wieder sinken.

Gründe dafür gibt es einige:

Donald Trump beherrscht weiter die Schlagzeilen und sammelt an der Basis Sympathie durch die angeblich ungerechtfertigten Strafverfahren.

Die etwas erfolglosen Zwischenwahlen liegen nun schon einige Monate zurück.

Und DeSantis hat noch immer weder offiziell eine Kandidatur verkündet noch offensiv Stellung gegen Trump bezogen.

In einigen sehr frühen und zu diesem Zeitpunkt in der Vergangenheit unzuverlässigen Umfragen stagniert er.

Unklar ist auch weiterhin, wie der ohnehin nicht gerade mitreißende Redner aus dem Hardcoreprogramm in seinem Heimatbundesstaat Florida (wo unter anderem nun ein Abtreibungsverbot ab der sechsten Schwangerschafts­woche gilt) eine Agenda stricken will, die Vorortwähler in den Swing States zurückgewinnen kann.

„Five Thirty Eight“ hat seit Kurzem eine Übersicht mit den aktuellen Umfrageergebnissen rund um die republikanische Kandidatur 2024.

New York, New York

Und dann waren da noch zwei Meldungen, die zeigen, welche ungewöhnlichen Karrieren in meiner Wahlheimatstadt möglich sind.

Zum einen hat die frühere Grundschullehrerin Kathleen Corradi nun von ihrem Boss, Bürgermeister Eric Adams per Tweet offiziell einen unschönen Titel bekommen, als dieser twitterte: „New York, hier ist deine Ratten-Zarin“. Immerhin nennt sich der Job, der etwas gegen die Millionen Nagetiere in der Metropole tun soll, in Behördensprech „Direktorin für Nagetierminderung“.

Es heißt übrigens, dass Adams erst wirklich Interesse an dieser städtischen Neuausschreibung fand, als er im eigenen Haus in Brooklyn auf die Tiere stieß.

Musicalgeschichte: Für „Das Phantom der Oper“ fiel nun der letzte Vorhang. © Quelle: Christian Fahrenbach/dpa

Wie lange Corradi am Ende den Job behalten wird, ist noch unklar. Anders ist das beim Team vom „Phantom der Oper“. Für das Musical fiel am Sonntag nach mehr als 35 Jahren zum letzten Mal am Ende des ersten Akts der Kronleuchter von der Decke. Diese Laufzeit und fast 14.000 Vorstellungen sind einsamer Broadway-Rekord, auf den vorher die „New York Times“ ausführlich blickte. Sie porträtierte die Musiker im Orchestergraben, die bis zu achtmal pro Woche das Stück runterspielen mussten – elf von ihnen saßen die gesamten dreieinhalb Jahrzehnte in den engen Reihen.

Damit wäre ich hier noch bis 2058 im Amt.

Der nächste USA-Newsletter erscheint aber erst einmal am 2. Mai.

Bis dahin schickt beste Grüße aus der Stadt, die ins Gelingen verliebt ist:

Christian Fahrenbach

