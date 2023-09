Immer mehr Armenier fliehen aus Berg-Karabach

Bildung in Schleswig-Holstein

Schulleiter-Mangel: An vielen Grundschulen in SH bleibt der Posten unbesetzt

An 53 Schulen in Schleswig-Holstein war nach den Ferien die Stelle des Schulleiters oder der Schulleiterin noch unbesetzt – mit Abstand am häufigsten an Grundschulen. Woran liegt das und wie ließe sich gegensteuern?