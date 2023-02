Kann Giffey ihr Amt als Regierende Bürgermeisterin retten?

Berlin. Franziska Giffey sah am Montag noch etwas betreten aus. Daran änderte auch die Tatsache nichts, dass die SPD-Vorsitzende Saskia Esken ihr zweimal für einen engagierten Wahlkampf dankte und zudem ihrer Freude Ausdruck verlieh, dass Berlins Regierende Bürgermeisterin neben ihr stehe. Giffey sagte im Willy-Brandt-Haus, das sei „ein bitterer Abend für die Berliner SPD“ gewesen, der eine Veränderungsagenda notwendig mache, unter anderem auf dem Feld der inneren Sicherheit. Überdies habe der Amtsbonus nach 13 Monaten nicht so gegriffen, „wie er nach fünf Jahren greifen könnte“.

Freilich straffte sich die 44-Jährige rasch wieder. So werde man nun zwar selbstverständlich Gespräche mit der CDU führen, betonte sie, fügte aber hinzu: „Wir sind auf Platz zwei.“ Daraus ergebe sich „ein Auftrag, die nächsten Schritte zu unternehmen“ – mit der SPD in einer „bedeutenden Rolle“. Giffey möchte also offenbar bleiben, was sie ist: Regierende Bürgermeisterin. Ob das gelingt, ist offen.

SPD erleidet Desaster

Einerseits fiel das Ergebnis der Wiederholungs­wahl zum Berliner Abgeordneten­haus deutlich aus. SPD, Grüne und Linke verloren allesamt, wenn auch jeweils nur geringfügig. Dabei stehen die Sozial­demokraten am schlechtesten da. Sie schnitten mit 18,4 Prozent so desaströs ab wie seit 1950 nicht mehr und wären um ein Haar sogar hinter die Grünen zurückgefallen. Die CDU hingegen holte mit 28,2 Prozent knapp 10 Prozentpunkte mehr – und damit das stärkste Resultat seit über 20 Jahren. „Der Regierungs­auftrag liegt klar bei uns“, sagte Spitzen­kandidat Kai Wegner. „Die Berlinerinnen und Berliner haben den Wechsel gewählt.“

Andererseits deutet bisher wenig darauf hin, dass es diesen Wechsel geben wird. Daran ändert auch der Umstand wenig, dass der stellvertretende SPD-Landes­parteichef Kian Niroomand sagte, dass es „nicht so weitergehen“ könne wie zuletzt und man sich nicht vorschnell auf Bündnisse festlegen dürfe, was sich unter anderem als Attacke auf Giffey verstehen lässt. Die Berliner Linke will das linke Bündnis in jedem Fall fortsetzen. „Nach bisherigem Stand gibt es soziale Mehrheiten“, sagte ihre Sozialsenatorin Katja Kipping dem Redaktions­Netzwerk Deutschland (RND). „Die muss man nutzen.“ Dabei warnte sie vor einem Senat unter Führung der CDU auch aus bundes­politischen Gründen. Er stärke nämlich die Union im Bundesrat, deren Machtposition sich bereits bei der Auseinandersetzung um das Bürgergeld als hinderlich erwiesen habe.

Die grüne Spitzenkandidatin Bettina Jarasch sagte, an der Vorliebe ihrer Partei für eine Fortsetzung der bisherigen Koalition habe sich „nichts geändert“. Sie fuhr fort: „Ich habe mit Franziska Giffey gut zusammengearbeitet, ich kann mir vorstellen, das auch weiterhin zu tun.“ Jarasch beansprucht das Amt der Regierenden Bürgermeisterin trotz des minimalen Rückstands zur SPD bei gleicher Anzahl der Sitze jedenfalls nicht für sich. „105 Stimmen sind 105 Stimmen“, sagte sie. Und man könne es sich „in Berlin nicht mehr leisten, da Spielchen zu spielen“.

Grüne stecken zurück

Die Politische Geschäftsführerin der Bundes-Grünen, Emily Büning, äußerte sich ähnlich. „Was Berlin jetzt braucht, ist eine Regierung, die schnell ins Arbeiten kommt und die Probleme der Stadt konsequent angeht“, sagte sie dem RND. Zwar stünden Jarasch und die Berliner Grünen „für Gespräche mit allen demokratischen Parteien bereit“, erklärte Büning, „wir haben aber im Wahlkampf eine Präferenz für ein progressives Bündnis deutlich gemacht.“ Und eine Regierung mit den Grünen werde es so oder so allein mit echtem Mieterschutz und einer Mobilitäts- und Wärmewende hin zu einem klimaneutralen Berlin geben. Das klang wie eine Absage an die CDU.

Für Giffey ist die Lage ziemlich klar: Sie dürfte ihre politische Zukunft lediglich als Regierende Bürgermeisterin in einer Linkskoalition retten können, nicht jedoch als Junior­partnerin einer großen Koalition mit der CDU, die die SPD endgültig als Verliererin kenntlich machen würde. Giffey kündigte am Montag denn auch an, ausloten zu wollen, wie eine Fortführung des bisherigen Bündnisses möglich ist.