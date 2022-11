In diesen EU-Staaten ist der öffentliche Nahverkehr gratis oder vergünstigt

Entlastungspaket: Worauf sich Bund und Länder jetzt geeinigt haben

Bund und Länder sind sich in Sachen Entlastungspaket am Mittwoch in finanziellen Fragen einig geworden. Gas- und Strompreisdeckel kommen. Auch der Weg für das 49-Euro-Ticket ist frei. Die Ergebnisse im Überblick.