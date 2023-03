In Moldau protestieren Tausende gegen hohe Gaspreise – und gegen Europa

Kunstfestival „Lost in Fire“ Kunstfestival „Lost in Fire“

Die „Lichtschwimmer“ haben schon die Weiße Villa in Neumünster eindrucksvoll in Szene gesetzt. Nun nimmt sich die Künstlergruppe um Nico Andresen die alte Feuerwache in Trappenkamp vor. Lichtinstallationen, Live-Performance, Musik, Skulpturen und mehr sind beim Kunstfestival „Lost in Fire“ zu sehen.