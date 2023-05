Indien: Ethnische Gewalt eskaliert – 35.000 Menschen vertrieben

Guwahati. Im indischen Bundesstaat Manipur sind Spannungen zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen eskaliert. Bei ethnischen Unruhen gab es in den vergangenen Tagen Behördenangaben zufolge 60 Todesopfer, 35.000 Zivilisten wurden vertrieben. Zudem seien rund 230 Menschen verletzt worden. Außerdem hätten Demonstranten etwa 1700 Häuser niedergebrannt, sagte der Ministerpräsident von Manipur, N. Biren Singh, am späten Montag.

Die Gewalt in dem an Myanmar grenzenden Bundesstaat war vergangene Woche ausgebrochen, nachdem mehr als 50.000 Kukis und Angehörige anderer überwiegend christlicher Volksgruppen in der Stadt Churachandpur und angrenzenden Bezirken gegen Forderungen der mehrheitlich hinduistischen Meitei-Gemeinschaft protestiert hatten.

Die Meitei streben einen Sonderstatus an, der ihnen Vorteile wie das Recht auf die Bewirtschaftung von Waldland, günstige Bankkredite, besseren Zugang zu Gesundheits- und Bildungseinrichtungen sowie eine bestimmte Quote bei der Besetzung von Stellen im Staatsdienst einräumen würde. Die Anführer der Kukis argumentierten, dass die Meitei-Gemeinschaft vergleichsweise wohlhabend sei und es ungerecht wäre, ihr weitere Privilegien zu gewähren.

Der indische Innenminister Amit Shah sagte am Montag gegenüber dem Nachrichtensender India Today, die Lage in Manipur sei unter Kontrolle. Er appellierte an die Bevölkerung, den Frieden zu wahren. Sicherheitskräfte sind nach Angaben von Regierungschef Singh vor Ort und haben 1041 Gewehre und 7460 Schuss Munition beschlagnahmt. Mobs hätten einige religiöse Stätten niedergebrannt.

Zwei Drittel der 2,5 Millionen Einwohner von Manipur leben in einem Tal, das etwa 10 Prozent der Gesamtfläche des Staates ausmacht. Dort leben viele der hinduistischen Meiteis, während die rivalisierenden christlichen Gruppen, darunter die Kuki, hauptsächlich in den umliegenden Bergdistrikten leben.

