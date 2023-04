Indonesien: Befreiung eines Neuseeländers in Konfliktregion Papua gescheitert – Soldat tot

Seit zwei Monaten ist ein Pilot aus Neuseeland in Papua in der Hand von Rebellen. Das indonesische Militär will ihn befreien – bisher ohne Erfolg. Bei einem Befreiungsversuch am Wochenende ist mindestens ein Soldat getötet worden – die Rebellen sprechen sogar von 15 Toten.

Die von der West Papua National Liberation Army zur Verfügung gestellte Aufnahme soll am 06.03.2023 entstanden sein und den neuseeländischen Piloten Philip Mehrtens neben bewaffneten Kämpfern der West Papua National Liberation Army (TPNPB), dem bewaffneten Flügel der Separatistenbewegung in Indonesien, an einem unbekannten Ort im Dschungel, zeigen.

Jakarta. In der indonesischen Unruheprovinz Papua ist der Versuch des Militärs zunächst gescheitert, einen entführten neuseeländischen Piloten aus der Hand separatistischer Rebellen zu befreien.

Ein Soldat sei im Dschungel getötet worden, vier weitere würden vermisst, nachdem die Gruppe am Wochenende in einen Hinterhalt geraten sei, teilte das Militär am Dienstag mit. Die Rebellen hatten erklärt, 15 Soldaten getötet zu haben – der Chef der indonesischen Streitkräfte, Yudo Margono, bezeichnete dies aber als Falschnachricht.

Eine Aktivistin, deren Gesicht mit den Farben der separatistischen „Morgenstern"-Flagge bemalt ist, ruft während einer Kundgebung im Jahr 2019 in der Nähe des Präsidentenpalastes in Jakarta Slogans. Eine Gruppe westpapuanischer Studenten forderte die Unabhängigkeit ihrer Region. (Archivbild) © Quelle: Dita Alangkara/AP/dpa

TPNPB-Rebellen wollen Unabhängigkeit von Indonesien

Rebellen der West Papua National Liberation Army (TPNPB) hatten am 7. Februar im abgelegenen Distrikt Nduga ein kleines Verkehrsflugzeug in Brand gesetzt und den Piloten der lokalen Fluglinie Susi Air verschleppt. Seither haben die Kidnapper mehrmals Videos und Fotos von ihrer Geisel veröffentlicht. Der verschleppte Philip Mehrtens war darauf umringt von teils schwer bewaffneten Indigenen zu sehen.

Am Sonntag hatte die TPNPB betont, sie werde die bewaffneten Angriffe fortsetzen, falls Indonesien sich weigere, Friedensgespräche unter Beteiligung der UN zu führen. „Die Vereinten Nationen und Neuseeland müssen Indonesien unter Druck setzen, damit sie ihre Militäroperationen einstellen und unter Vermittlung eines neutralen Dritten verhandeln“, sagte Rebellensprecher Sebby Sambom.

Die TPNPB will die Unabhängigkeit von Indonesien. Die Region Papua in der westlichen Hälfte Neuguineas ist schon seit den 1960er Jahren Schauplatz separatistischer Aufstände. Die Provinz wurde 1969 in einer von den Vereinten Nationen unterstützten Abstimmung dem Inselstaat einverleibt. Seit Jahren kommt es immer wieder zu gewaltsamen Konflikten in der rohstoffreichen Region. Der Osten der nördlich von Australien liegenden Insel ist das Land Papua-Neuguinea.

