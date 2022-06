Der Holodomor – Töten durch Hunger als Waffe gegen die Ukraine

Das Vorgehen Russlands in der Ukraine erinnert an die Praktiken der sowjetischen Armee in den 1930er-Jahren. Damals starben circa 3,5 Millionen Menschen an einer gezielten Hungersnot – dem Holodomor. Ziel des Ganzen war es, den Willen der sowjetisch-ukrainischen Bauern und Bäuerinnen zu brechen. Jetzt gilt das Ereignis als Weckruf für den Westen.