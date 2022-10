Belarus-Diktator Lukaschenko verbietet Preiserhöhungen

Mögliche IS-Terroristen in U-Haft: Verdächtiger zur Tatzeit noch Minderjährig

Auf Antrag der Bundesanwaltschaft sind drei mutmaßliche Mitglieder der Terrororganisation „Islamischer Staat“ (IS) in U-Haft gekommen. Einer der Beschuldigten soll von seiner Mutter als Elfjähriger zum IS nach Syrien mitgenommen worden sein und seit dem 14. Lebensjahr an Kampfhandlungen teilgenommen haben.