Faeser-Reise nach Katar: Initiative „Liebe kennt keine Pause“ fordert Menschenrechte für Homosexuelle

Sieben der acht WM-Stadien liegen in und um Doha. Dazu zählt auch das Khalifa International Stadium in Al Rayyan, wo Deutschland sein erstes Vorrundenspiel gegen Japan austragen wird.

Der Eventmanager Bernd Reisig hat die Initiative „Liebe kennt keine Pause – gegen Homophobie in Katar“ gegründet. Am Montag bricht er gemeinsam mit Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) in das Land auf, in dem in drei Wochen die hochumstrittene Fußball-Weltmeisterschaft beginnt.