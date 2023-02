Nancy Faeser will bei der Landtagswahl in Hessen als Spitzenkandidatin für die SPD antreten. Das erfuhr das RND aus Parteikreisen. Die Wahl findet am 8. Oktober statt.

Innenministerin Nancy Faeser tritt als SPD-Spitzenkandidatin in Hessen an

Die SPD hat ihre Spitzenkandidatin für den Wahlkampf in Hessen: Innenministerin Nancy Faeser wird nach Informationen des RND gegen CDU-Ministerpräsident Boris Rhein in den Wahlkampf ziehen. Noch am Donnerstagabend soll die Kandidatur bekannt gegeben werden. Das erfuhr das RND aus Parteikreisen. Am Freitag soll Faeser offiziell nominiert werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sie wolle die „erste Ministerpräsidentin in Hessen sein“, sagt Faeser zudem im Interview mit dem Spiegel. Gleichzeitig betont die SPD-Politikerin, dass sie Innenministerin bleiben wolle. Sie halte es für selbstversändlich, aus einem Amt heraus für Wahlen zu kandidieren. „Das machen schließlich die Ministerpräsidenten auch, die sich dieses Jahr zur Wahl stellen“, erklärt sie ihre Entscheidung.

Hauptstadt-Radar Persönliche Eindrücke und Hintergründe aus dem Regierungsviertel. Immer dienstags, donnerstags und samstags. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Diente Bundespolitik nur als Sprungbrett?

Seit Amtsantritt der 52-Jährigen im Bundesinnenministerium wird darüber spekuliert, dass sie für den Wahlkampf in Hessen in ihre Heimat zurückkehren konnte. In Berlin ist es ein offenes Geheimnis, dass SPD-Chef Lars Klingbeil und Kanzler Olaf Scholz die Juristin nach Berlin geholt hatten, auch um ihr die bundespolitische Bühne als Sprungbrett für eine mögliche Kandidatur in Hessen zu geben. Diese mögliche Rochade hatte die frühere Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) bereits im Mai in einem Interview ausgeplaudert und sich selbst als Nachfolgerin der Innenministerin ins Spiel gebracht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei für den Bereich der Bundespolizei, Andreas Roßkopf, reagierte skeptisch auf Faesers Ankündigung. „Wir haben wegen des Ukraine-Krieges und der Migration eine politisch sehr schwierige Situation“, sagte er dem RND. „Und es ist eine spannende Frage, ob Frau Faeser ihr Amt als Spitzenkandidatin noch so ausfüllen kann, wie man es von einer Innenministerin erwartet.

Das Bundesinnenministerium ist sehr anspruchsvoll. Man ist damit eigentlich voll ausgelastet. Und ein Wahlkampf ist sehr zeitaufwändig.“Faeser wiederum argumentiert mit Hinweis auf den Krieg in der Ukraine, dass es „jetzt nicht die Zeiten“ seien, um Wahlkampf zu machen. Diese Einschätzung teile sie mit ihrem Mitbewerber von der CDU. Sie habe „zwei Herzensangelegenheiten“, begründete sie ihre Doppelgleisigkeit zusätzlich.

Unruhe im Innenministerium

Im Ministerium selbst herrscht nach RND-Informationen eine gewisse Unruhe. Wichtige Vorhaben forderten „eigentlich den vollen Einsatz der Ministerin“, hieß es dort. Und wenn Faeser sich auf die Doppelbelastung einlasse, dann werde „ein deutlicher Bedeutungsverlust“ des Hauses befürchtet. „Das wirkt sich natürlich negativ auf die Stimmung aus“, so ein Mitarbeiter. Tatsächlich ist das Bundesinnenministerium mit seinen nachgeordneten Behörden eines der größten Ministerien überhaupt. Die Union hatte im Falle einer Spitzenkandidatur Faesers Rücktritt gefordert. Die Grünen erklärten, beide Aufgaben ließen sich nicht miteinander vereinbaren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Vorsitzende des Bundes Deutscher Kriminalbeamter, Dirk Peglow, sagte dem RND hingegen: „Ich halte Frau Faeser für eine sehr fähige Innenministerin. Und es gab schon andere Konstellationen, in denen Politikerinnen und Politiker bei Wahlen kandidiert haben, ohne ihr Amt aufzugeben. Ich kann die Aufregung deshalb nicht so ganz nachvollziehen.“

Die SPD-Politikerin geht mit der Kandidatur ein Risiko ein. In einer Umfrage von Infratest dimap aus dem Oktober liegt die CDU in Hessen bei 27 Prozent und damit fünf Prozentpunkte vor der SPD und vor den Grünen, die jeweils auf 22 Prozent kommen. Auch Vize-Ministerpräsident und Landeswirtschaftsminister Tarek Al-Wazir von den Grünen macht sich Hoffnung auf die Staatskanzlei in Wiesbaden. In Hessen sind die Sozialdemokraten seit 1999 in der Opposition.