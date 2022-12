Innenministerium: Bevölkerungsschutzamt gut auf Warntag vorbereitet

Kurz vor dem bundesweiten Warntag am 8. Dezember bat das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe alle Handynutzer, die für den Empfang von Warnnachrichten über das neue Cell-Broadcast-System notwendigen Updates durchzuführen. Erreicht werden könnten Handys auch nur, wenn sie eingeschaltet seien und sich nicht im Flugmodus befänden.

Probewarnung am Donnerstag

Berlin. Mit einem Appell zum Mitmachen hat das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) die Menschen in Deutschland auf den bundesweiten Warntag am 8. Dezember vorbereitet. BBK-Präsident Ralph Tiesler bat am Montag alle Handynutzer, vor dem kommenden Donnerstag, die für den Empfang von Warnnachrichten über das neue Cell-Broadcast-System notwendigen Updates durchzuführen. Erreicht werden könnten Handys auch nur, wenn sie eingeschaltet seien und sich nicht im Flugmodus befänden. Gleichzeitig wies er darauf hin: „Ältere Geräte können das oft nicht.“ Auf der Website seiner Behörde könne jeder nachschauen, ob sein Mobiltelefon auf diesem Weg erreicht werden könne.

Warntag 2022 © Quelle: RND

Am Donnerstag soll es um 11.00 Uhr in ganz Deutschland eine Probewarnung geben, über Warn-Apps, Cell Broadcast, Sirenen, Radio und Fernsehen. Die Probewarnung soll auch über Anzeigetafeln und in den Zügen der Deutschen Bahn verbreitet werden. Wer eine Warnung über Cell Broadcast erhält, wird nicht nur eine Nachricht auf seinem Handy empfangen. Das Gerät soll auch vibrieren, ein Lichtsignal über die Taschenlampen-Funktion aussenden und mit einem lauten Ton auf die Nachricht hinweisen. Um 11.45 Uhr soll es dann eine Entwarnung geben.

Tiesler forderte die Bürgerinnen und Bürger auf, nach der für Donnerstag um 11.00 Uhr geplanten Probewarnung seiner Behörde online zu melden, ob und auf welchem Wege sie eine Warnung empfangen haben. Er betonte, es handele sich bei dem Probealarm um einen Test, der auch dazu diene, mögliche Lücken aufzuzeigen.

Bundesweiter Warntag 2020 war „fehlgeschlagen“

„Das BBK ist auf diesen Warntag sehr gut vorbereitet“, sagte Juliane Seifert, Staatssekretärin im Bundesinnenministerium. Beim ersten bundesweiten Warntag am 10. September 2020 war einiges schief gelaufen. Unter anderem kam die Meldung der Warn-Apps Nina und Katwarn erst mit einer guten halben Stunde Verspätung auf den Smartphones an. Wäre es tatsächlich ein Ernstfall gewesen, hätten viele Bürger nichts mitbekommen. Das Bundesinnenministerium hatte den Probealarm deshalb damals als „fehlgeschlagen“ bezeichnet.

Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) hatte bereits am Wochenende die Erwartungen gedämpft. Er sagte: „Es wird diesmal deutlich besser sein, aber auch nicht alles hundertprozentig klappen.“ Beispielsweise seien noch nicht überall Sirenen vorhanden. Er betonte: „Man macht solche Tests, um auch zu erkennen, wo was nicht funktioniert.“

RND/dpa