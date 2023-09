Internationale Atomenergiebehörde: Russland soll von Atommeiler abziehen

Zukunft des Heimatmuseums unklar

Stell Dir vor, es gibt ein Museumskonzept – und keiner schaut rein. So kommen sich Asmus Hintz und Magnus Wittern vor, die mit ihrem Förderverein in Bad Segeberg ein Kreis- und Stadtmuseum auf die Beine stellen wollen. Sie meinen: Ein Blick in die Machbarkeitsstudie würde vieles erleichtern – auch was die unklare Zukunft des Heimatmuseums „Alt-Segeberger Bürgerhaus angeht.