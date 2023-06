Internationale Berichte: Ukrainische Gegenoffensive gestartet

Kostenfrei bis 19:30 Uhr lesen

Eines der härtesten Examen Deutschlands

Jura-Studium an der CAU: Kritik an verschärfter Prüfungsverordnung

Sechs fünfstündige Prüfungen in zehn Tagen. Das erste juristische Staatsexamen gilt als eine der härtesten Prüfungen in Deutschland. Jura-Studierende in Kiel kritisieren, dass das Examen nun noch anspruchsvoller wird. Der Grund: Das Justizministerium plant eine neu Prüfungsverordnung mit mehr Lernstoff und einer weiteren Klausur.