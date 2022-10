Warum Starlink für die Ukraine im Krieg so wichtig ist

Der eingeschlagene Zickzackkurs Elon Musks mit Blick auf die Bereitstellung des Satelliteninternetdienstes Starlink in der Ukraine wirft ein Licht auf den Techmilliardär. Drohte der Tesla-Chef in der vergangenen Woche noch mit dem Aus der Starlink-Finanzierung, verkündete er kurz darauf einen überraschenden Sinneswandel. „Zur Hölle damit, auch wenn Starlink weiter Geld verliert und andere Unternehmen Milliarden von Steuer­zahler­dollars bekommen, werden wir die ukrainische Regierung weiterhin kostenlos finanzieren“, twitterte Musk am Samstagabend.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Am Freitag hatte Musks Raumfahrtfirma SpaceX einem US-Medienbericht zufolge mitgeteilt, dass sie womöglich nicht länger die Kosten für den kriegswichtigen Betrieb seines Satelliten-Internetdienstes in der Ukraine übernehmen kann. „Wir sind nicht in der Lage, weitere Empfangsanlagen an die Ukraine zu spenden oder die bestehenden Terminals auf unbestimmte Zeit zu finanzieren“, zitierte der Sender CNN am Donnerstagabend (Ortszeit) aus einem Brief des Unternehmens an das US-Verteidigungsministerium vom September.

In dem Brief von SpaceX hieß es laut CNN weiter, der Betrieb koste bis Ende des Jahres mehr als 120 Millionen Dollar (rund 122,6 Mio. Euro). In den kommenden zwölf Monaten seien es fast 400 Millionen Dollar. Im Juli habe der ukrainische Oberbefehlshaber Waleryj Saluschnyj fast 8000 zusätzliche Starlink-Terminals angefordert, schrieb CNN unter Berufung auf weitere Dokumente.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

SpaceX will Starlink-Finanzierung in der Ukraine beenden Raumfahrtfirma SpaceX hat einem US-Medienbericht zufolge gewarnt, dass sie womöglich nicht länger die Kosten für den Betrieb seiner Satelliten übernehmen kann. © Quelle: dpa

Starlink für ukrainische Truppen unverzichtbar

Musks Starlink-Rückzug hätte sich entscheidend auf den weiteren Kriegsverlauf ausgewirkt, denn für die ukrainischen Truppen ist die Nutzung des Satelliten-Internetdienstes im Kampf gegen Russland unverzichtbar, da das System schnelle Internetverbindungen über eigene Satelliten herstellt. Wo es wegen zerstörter Infrastruktur keinen Zugang zu Mobilfunk und Internet mehr gibt, dient Starlink sowohl Zivilisten als auch dem ukrainischen Militär als wesentliches Kommunikationsmittel.

+++ Alle Entwicklungen zum Krieg gegen die Ukraine im Liveblog +++

Bedeutet: Starlink ist für die Ukraine ein wichtiger Wegweiser, denn das System ermöglicht, dass die ukrainische Armee auch in Gefechtsgebieten über Internetzugänge verfügt. In den Anfangstagen des Angriffskrieges auf das Land erwies sich das System als entscheidend, denn nachdem Russland die Kommunikation in der Ukraine lahmgelegt hatte, konnten die ukrainischen Kampfeinheiten dennoch koordiniert und die Hauptstadt Kiew zunächst vor Schlimmerem bewahrt werden. In der ukrainischen Armee soll Starlink häufig gar augenzwinkernd als „Heiliger Elon“ bezeichnet worden sein, wie die Zeitung „Kiyv Independent“ berichtet.

Für eben jene Möglichkeit zeigt sich die Ukraine dankbar, wie die ukrainische Politikerin Inna Sovsun im Gespräch mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) bestätigt: „Wir sind dankbar für seine (Elon Musks, Anm. d. Red.) Hilfe zu Beginn des Krieges. Unsere Soldaten und Soldatinnen nutzen Starlink sehr intensiv. Es ist einer unserer großen Vorteile im Krieg, dass unsere Soldatinnen und Soldaten Zugang zum Internet haben. Bei den Russen ist das nur selten der Fall.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dass Starlink eine nicht zu unterschätzende Rolle im Ukraine-Krieg spielt, bestätigt auch Weltraumexperte Professor Ulrich Walter im September im Gespräch mit der „Welt“: Indem das ukrainische Militär die Starlink-Satelliten zur Echtzeitkommunikation nutzt, sei „die Effizienz der ukrainischen Infanterie um rund 300 Prozent gestiegen. Das erklärt die gigantischen Verluste bei den russischen Panzern“, erklärt der Experte.

Schnelle Kommunikation sei für den militärischen Erfolg mindestens genauso wichtig wie die Aufklärung, heißt es weiter. Walter erklärt den genauen Ablauf wie folgt und fasst zusammen, Starlink habe entscheidenden Anteil am Ablauf des Krieges: „Wo sich gegnerische Stellungen befinden, wird zunächst mit einer Aufklärungsdrohne sondiert. Diese Drohnen melden die betreffenden Positionsdaten an eine Zentrale. Über die Starlink-Satelliten wird die Information sofort an alle Raketenwerfer und Haubitzen der eigenen Artillerie weitergegeben – deren Standorte sind heutzutage weit verteilt und werden oft geändert, um Gegenfeuer zu erschweren. Innerhalb von Sekunden werden die Raketen neu programmiert und schnellstmöglich abgeschossen. Vom Erkennen einer gegnerischen Stellung bis zu deren Zerstörung vergehen maximal Minuten. Wir haben da jetzt einen Echtzeitkrieg, der so nur mithilfe von Kommunikationssatelliten möglich ist.“

Inna Sovsum: „Wir wollen wirklich keine politische Lösung von Elon Musk für diesen Krieg“

Auch wenn nach dem zunächst angedrohten Aus der Starlink-Finanzierung durch Musks Unternehmen SpaceX nun doch alles beim Alten bleibt, gibt es dennoch Unstimmigkeiten hinsichtlich der Finanzierung. Denn dass die Nutzung von Starlink komplett auf Elon Musk zurückzuführen ist, bleibt umstritten. Die „Neue Zürcher Zeitung am Sonntag“ etwa weiß, dass ein großer Teil der Empfangs­gerätschaften von Polen erworben und an die Ukraine weiter­gegeben worden ist.

Und auch Inna Sovsum bestätigt gegenüber dem RND, dass die Ukraine für die Starlinks selbst die Kosten getragen habe: „Die Menschen und auch Freiwilligenorganisationen haben monatliche Gebühren überwiesen. Es ist also falsch, dass wir Starlink einfach umsonst benutzt hätten. Das stimmt einfach nicht. Für uns ist am wichtigsten, dass wir Starlink haben und es weiter nutzen können. Aber wir wollen wirklich keine politische Lösung von Elon Musk für diesen Krieg.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das von Sovsum gezeichnete Bild wird auch in einem Twitter-Thread von Dimko Zhluktenko, Gründer von „Dzyga‘s Paw“ bekräftigt – einer Wohltätigkeitsorganisation, die durch Spenden das ukrainische Militär mit Hightech-Ausrüstung versorgt. In dem Tweet äußert Zhluktenko seine Bewunderung für Starlink, das der ukrainischen Armee einen echten Wendepunkt in der Kriegsführung in den offenen Feldern ohne Mobilfunknetz und über große Entfernungen liefert, und bezeichnet das System als „Game-Changer“. Nichtsdestotrotz kritisiert er, er habe noch kein Starlink gesehen, „das von den Regierungen oder von SpaceX gekauft wurde. Alle Starlinks, die ich gesehen und benutzt habe, wurden entweder von Freiwilligen wie mir gekauft, oder Soldaten haben ihr persönliches Geld investiert.“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Die weitere Nutzung von Starlink ist für die Ukraine von enormer Bedeutung. Bezüglich des zunächst von Musk angekündigten und dann wieder zurückgerufenen Finanzierungsstopps des Systems sieht Inna Sovsun derzeit keine Bedrohung für die Ukraine: „Die Starlinks stehen unter der Kontrolle der ukrainischen Armee, man kann sie also nicht aus der Ferne an- und abschalten. Ich glaube deshalb nicht, dass eine unmittelbare Gefahr besteht. Zumal man die Starlinks auch kaufen kann. Ich sehe bei diesem Thema jedenfalls keine Panik aufseiten unseres Militärs.“

mit dpa

Laden Sie sich jetzt hier kostenfrei unsere neue RND-App für Android und iOS herunter