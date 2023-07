﻿Frau Verheyen, zerren Sie bald auch die Ampel-Regierung vor Gericht? „Das habe ich überlegt, ja“

Frau Verheyen, warum muss man Klimaschutz vor Gericht verhandeln?

Wir befinden uns im Moment in einer globalen Situation, in der wir bei der Umsetzung von Klimazielen kollektiv versagen. Es ist ja nicht so, dass es keine Gesetze gibt. In einer Demokratie gibt es Gewaltenteilung, das bedeutet, die Gerichte kontrollieren den Gesetzgeber und die Exekutive, also konkret die Landes- und Bundesregierung. Wir haben eine große Kluft zwischen dem, was gerade passiert und der Erfüllung der Ziele, die man sich eigentlich gesetzt hat. Deswegen braucht es diese Verfahren, und zwar nicht nur hier in Deutschland. Wir klagen eine Rechtspositionen ein, die wiederum andere dazu auffordert, ihren Job zu machen.

Sie haben unter anderem den Autobauer VW verklagt. CO₂ auszustoßen oder Autos zu bauen ist doch kein Verbrechen?

Das kommt darauf an. Ich war Teil der Gruppe, die 2020 Verfassungsbeschwerde erhoben hat. Dabei ging es darum, dass sich Staaten höhere Ziele im Klimaschutz setzen sollen. Das Bundesverfassungsgericht hat uns 2021 recht gegeben. An dieser Stelle herrscht also jetzt Klarheit: Klimaschutz ist Menschenrecht, die Klimaziele müssen eingehalten werden. Und das Bundesverfassungsgericht hat auch gesagt: Damit muss sich nicht nur der Staat befassen, sondern alle. Und aus unserer Sicht gehört dazu eben auch die Automobilindustrie, und VW als staatengleicher Emittent.

Was soll das Recht in so einem Fall leisten können?

Das Reicht leistet hier aus meiner Sicht einen ganz wichtigen Beitrag. Es ist objektiv, es geht also nicht um Macht, sondern nur um die verschiedenen Interessen. Wenn man es einfach formuliert, geht es auf der einen Seite um VW und die anderen Automobilkonzerne, die so weitermachen möchten wie bisher. Und auf der anderen Seite um unsere Mandanten, die sagen, dass ihre Gesundheit, ihr Eigentum oder ihre Zukunftschancen beeinträchtigt werden.

Die Klagen gegen VW und weitere sind gescheitert. Zeigt das nicht, dass man damit nichts erreicht?

Gewinnen kann jeder. Aber aus den verlorenen Verfahren die richtigen Schlüsse zu ziehen, das ist die eigentliche Kunst. Man darf sich von verlorenen Klimaklagen nicht entmutigen lassen. In den USA gab es zum Beispiel zahlreiche Asbest-Verfahren, bei denen es darum ging, ob dieser gesundheitsschädliche Stoff verboten wird. Da wurden hunderte Prozesse verloren, bis ein oberstes Gericht dann doch anders entschieden hat.

Das ist Roda Verheyen Roda Verheyen ist Anwältin in Hamburg. Seit Jahren zieht sie gegen Unternehmen und Regierungen vor Gericht, um mehr Klimagerechtigkeit einzuklagen. 2021 hatte sie mit der sogenannten Klimaklage Erfolg vor dem Bundesverfassungsgericht. Die Obersten Richterinnen und Richter entschieden, dass das Klimagesetz der damaligen Bundesregierung nicht ausreiche, um den menschengemachten Klimawandel aufzuhalten und die CO₂-Ziele einzuhalten. Die damalige Merkel-Regierung musste binnen weniger Tage nachbessern. 2023 erschien Verheyens Buch „Wir alle haben ein Recht auf Zukunft – Eine Ermutigung“.

Sie glauben also, dass bald mehr Klimaklagen Erfolg haben werden?

Wir sind europäisch gesehen mitten in einem Ruck. Mein Eindruck ist, dass mehr Klagen gewonnen als verloren werden. Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts hilft uns ja auch weiterhin, weil hier das Recht auf Klimaschutz als Menschenrecht geklärt wurde. Darauf können sich auch andere Kollegen berufen.

Wie sieht das bei Ihren Klagen gegen VW und RWE aus?

In der Klimakrise müssen alle ihren Beitrag leisten. Das sind eben nicht nur Staaten, sondern auch große Unternehmen. Die Volkswagen-Klage baut auf dem CO₂-Budget auf, das wir einhalten müssen. Das ist überhaupt keine unlogische oder irgendwie radikale Forderung. Radikal wäre zu sagen: Ihr müsst sofort aufhören, Verbrennungsmotoren zu verkaufen oder Individualverkehr zu ermöglichen. Wir wollen nur, dass sie sich an ein schlüssiges CO₂-Budget halten. Doch selbst darüber sind die Leute empört oder haben kein Verständnis dafür. Das Landgericht Braunschweig hat beispielsweise geschrieben, dass meine Kläger eine sogenannte Duldungspflicht hätten. Also, dass sie tolerieren müssten, dass Volkswagen so weitermacht wie bisher. Das kann ich nicht nachvollziehen.

Und Ihre Mandanten?

Sie fanden das grotesk. Ich vertrete einen Kläger, der Biobauer ist. Fragen Sie ihn mal, dessen gesamte Existenz im Grunde vernichtet wird und den nur noch schiere Angst um seinen Betrieb und die Umwelt treibt, danach – der versteht das überhaupt nicht.

Wenn Sie vor Gericht stehen, dann gibt es ja auch immer einen Kollegen, der VW oder RWE vertritt. Wer steht eigentlich auf der „richtigen Seite“ in solchen Verfahren?

Ich (lacht). Ich halte alles, was ich mache, für absolut legitim, rechtlich und ethisch richtig. Das ist mein Glück. Es gehört ja zum Rechtsstaat, dass es eine Gegenseite gibt. Aber ich frage mich wirklich, wie man vertreten kann, dass man als Unternehmen nicht verantwortlich ist für die Emissionen, die aus den Autos beim normalen Betrieb herauskommen. Das ist einfach Quatsch.

Bis ein Urteil fällt, ist es oft ein langwieriger Prozess. Die Klimakrise jedoch spitzt sich zu. Haben wir die Zeit überhaupt noch?

Natürlich dauern Prozesse lange, aber das ist auch so in der Politik. Bevor es beispielsweise einen völkerrechtlichen Vertrag gibt, dauert es manchmal 20 Jahre. Bevor sich eine politische Meinung durchsetzt, dauert es manchmal sogar noch länger. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts ist ein gutes Beispiel dafür, dass es im Recht auch schnell gehen kann. Wir haben die Verfassungsbeschwerde im Februar 2020 erhoben und hatten im Mai 2021 eine Entscheidung.

Die Bundesregierung hat in diesem Jahr in entscheidenden Sektoren ihre Klimaziele verfehlt. Hat sich das Urteil des Bundesverfassungsgericht damit nicht als stumpfes Schwert herausgestellt?

Ja, so kann man das sehen. Das sehen auch viele gerade in der Klimabewegung und gerade meine jüngeren Mandantinnen und Mandanten so. Sie können nicht verstehen, warum es auch nach dem Urteil so weitergeht wie bisher. Kurz nach dem Klimabeschluss ist ja zum Beispiel der Abbau des Tagebau Garzweiler weiter gegangen und das Dorf Lützerath musste weichen. Ich würde sagen, dass weder die Gesetzgebung noch die Gerichte dieses Urteil bisher ausreichend umgesetzt haben. Aktuell haben wir sogar die Situation, dass die Bundesregierung eingesteht, dass wir unsere Klimaziele nicht erreichen. Das ist aus verfassungsrechtlicher Sicht tatsächlich sehr problematisch.

Zerren Sie also bald die Ampel-Regierung vor Gericht?

Das habe ich überlegt, ja. Es laufen ja bereits mehrere Klagen auf Vollzug des Bundesklimaschutzgesetzes vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg Bandenburg. Das machen die Kolleginnen und Kollegen von der Deutschen Umwelthilfe und vom BUND Deutschland. Vielleicht wird auch das neue Klimaschutzgesetz wieder dem Bundesverfassungsgericht vorgelegt.

Können Politikerinnen und Politiker ins Gefängnis kommen, wenn sie gegen Klimagesetze verstoßen?

Aktuell nicht. Dafür ist ja das Strafrecht zuständig. Aber es gibt eine internationale Bewegung, die einen neuen Straftatbestand in die Römischen Statuten einführen wollen – den Ökozid. Die Römischen Statuten sind die Rechtsgrundlage für den internationalen Strafgerichtshof in Rom.

Die Menschen sind verzweifelt, weil nicht genug getan wird. Roda Verheyen, Anwältin

Von Ökozid spricht man bei massiven Naturzerstörungen. Warum fordern Menschen, das als Straftatbestand zu etablieren?

Die Menschen sind verzweifelt, weil nicht genug getan wird. Nicht nur beim Klima, sondern auch für die Biodiversität. Gerade in Staaten, in denen das Rechtssystem nicht funktioniert, haben viele Menschen ein großes Interesse daran, ihr Recht aus internationalen Gremien zu bekommen. Ich persönlich bin bei strafrechtlichen Fragen immer sehr zurückhaltend, weil ich finde, dass es in zivilisierten Ländern möglich sein muss, die Dinge ohne Strafrecht zu regeln. Das ist absolutes Ultima Ratio. Aber ich kann es nachvollziehen, wenn Kolleginnen und Kollegen aus Bangladesch oder Pakistan das fordern.

Welche Rolle werden Klima-Klagen in Zukunft haben?

Sie werden nicht abnehmen. Und es werden immer mehr Unternehmen verklagt werden. Wichtig ist auch ein aktuelles Verfahren vor dem internationalen Gerichtshof in den Haag. Dann haben alle Gerichte weltweit eine Richtschnur.

Worum geht es da?

Es geht um die Frage, wie sehr ein Staat für die Folgen des Klimawandels verantwortlich ist und wie viel seiner Emissionen er deswegen reduzieren muss.

Und wie könnte das ausgehen?

Ich gehe davon aus, dass der internationale Gerichtshof das so schnell wie möglich beraten wird, aber erst müssen Beteiligte befragt werden. So muss ein Rechtsstaat übrigens funktionieren: Dinge müssen gemeinsam entschieden werden, damit viele am Ende mitgenommen werden.

Sehen Sie aktuell auch positive Entwicklungen?

Ja, es gibt auch Positives. Wir sehen gerade im Baurecht gute Urteile, wenn es beispielsweise um Solaranlagen auf denkmalgeschützten Häusern geht. Wir haben seit Beginn der Ampelkoalition auch unfassbar viel neues Recht bekommen, teilweise sehr weitgehende Rechtsänderungen. Ob das alles ausreichend ist, ist aber eben sehr fraglich, zumal wir im Verkehrssektor keine Bewegung sehen.