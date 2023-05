﻿„Überwacht die US-Regierung Sie immer noch, Laura Poitras?“

Mehr als 50-mal wurde Laura Poitras schon bei der Einreise in die USA teils über Stunden festgehalten. Der Grund: Sie hatte 2006 eine Doku über die Folgen der US-Invasion im Irak gedreht („Irak – Mein fremdes Land“, 2006). Bei den US-Behörden war sie seitdem bestens bekannt, das Kinopublikum lernte Poitras durch ihre Doku über Whistleblower Edward Snowden kennen. Für „Citizenfour“ (2014) hatte sie Snowden in einem Hongkonger Hotelzimmer interviewt. Mit diesem Werk gewann die 1964 geborene Regisseurin den Dokumentarfilm-Oscar.

Ihre gerade im Kino angelaufene Doku „All the Beauty and the Bloodshed“ gewann sensationell das Filmfestival in Venedig. Der Titel ist wörtlich zu verstehen: In „All die Schönheit und das Blutvergießen“ berichtet Poitras von der Gier der Pharmaindustrie, verkörpert von einer Unternehmerfamilie. Die Sacklers sponserten weltweit Kunstmuseen – bis eine Aktivistengruppe um die Fotografin Nan Goldin die tödlichen Folgen des suchtgefährdenden Schmerzmittels Oxycodon in die Öffentlichkeit brachte.

Frau Poitras, erst einen Film über den Whistleblower Edward Snowden und nun eine Doku über den Kampf gegen den Schmerzmittelskandal in den USA: Wie schaffen Sie es, immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, um kontroverse Stoffe aufzugreifen?

Ich versuche, Filme zu machen, die sich mit Themen befassen, die mir am Herzen liegen und die für die Gesellschaft wichtig sind. All meine Filme verbindet etwas: Sie kritisieren die US-Regierung, sei es deren globale Politik oder – wie in diesem Fall – das Versagen der Regierung. Meine Doku „All the Beauty and the Bloodshed“ erzählt eine wirklich düstere Geschichte darüber, wie eine Familie aus dem Leid der Menschen Profit schlägt, ohne dass dies Konsequenzen nach sich zieht. Die Sacklers haben Milliarden mit dem Schmerzmittel Oxycodon verdient, das süchtig macht. Und sie haben lange versucht, ihren Namen als Sponsor von renommierten Museen reinzuwaschen.

Gibt es noch einen weiteren roten Faden: den Kampf des Einzelnen gegen die Mächtigen?

Ich interessiere mich für Individuen – und dadurch für eine umfassende Kritik an der Gesellschaft. Nicht irgendeine Gesellschaft, sondern speziell unsere, die der USA.

Stehen Sie wegen Ihrer Arbeit noch immer auf der Überwachungsliste des Heimatschutzministeriums?

Ich wurde 2006 zum ersten Mal auf diese Liste gesetzt, als ich den Film „Mein fremdes Land“ über den Irak-Krieg gedreht habe. Ich weiß nicht, wann ich wieder von der Liste gestrichen wurde, vielleicht sechs Jahre später. Ich verklagte die Regierung und bekam schließlich Akteneinsicht. Ich kenne also die FBI-Agenten, die bei der Überwachung meiner Person dabei waren.

Damit sind Sie der Liste entkommen?

Später habe ich Filme über die Überwachung durch Nachrichtendienste gedreht. Ich glaube nicht, dass ich mir damit Freunde bei der CIA oder in der Regierung gemacht habe. Ich glaube auch nicht, dass ich jemals wirklich von deren Radar verschwunden bin. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie ein Auge auf mich haben. Ich weiß aber nicht, welchen Status ich jetzt habe. Diese Leute rufen dich ja nicht an und sagen: Du stehst wieder auf der Liste.

Haben Sie manchmal Angst, wohin Ihr eigener Mut Sie führt?

Es wäre wohl jedem unangenehm, von der eigenen Regierung ausspioniert zu werden. Aber das wird mich nicht aufhalten. In gewisser Weise hat die Tatsache, dass sie so viel Energie auf mich verwenden, dazu geführt, dass ich mich besser mit Verschlüsselung und Quellenschutz auskenne. Die Überwacher haben mich für meine Berichterstattung gut ausgebildet.

Eine halbe Million Menschen sind bislang in der Opioidkrise gestorben. Haben Sie einige gekannt? Oder kennen Sie Angehörige?

Ich glaube, in den USA kennt jeder jemanden, der von dieser Überdosiskrise betroffen ist. Die Hauptfigur meiner Dokumentation, die Fotografin Nan Goldin, hat am eigenen Leib Erfahrungen mit dem Schmerzmittel gemacht. Die Abhängigkeit von diesem Mittel betrifft viele Menschen und zerstört Leben und Familien in alarmierendem Ausmaß.

Wie kam es überhaupt zu diesem Film, der das Leben der Fotografin Nan Goldin und die Opioidkrise miteinander verbindet?

Alles begann mit Nan und ihrer Organisation „P.A.I.N.“, die gegen Medikamentenabhängigkeit interveniert. Die erste Aktion starteten sie im Metropolitan Museum in New York. Zu diesem Zeitpunkt war ich noch nicht dabei, ich hatte aber davon gelesen. Anderthalb Jahre nach dem Protest haben Nan und ich uns getroffen. Da erfuhr ich, dass sie alle Proteste gefilmt hatte. Sie suchte nach Produzenten für das Projekt. So kam ich ins Spiel.

Wie würden Sie die Künstlerin und Aktivistin Nan Goldin jemandem beschreiben, der sie nicht kennt?

Nan ist wirklich wie eine Naturgewalt – heftig, ehrlich, ungefiltert, mutig. Zugleich ist sie unglaublich mitfühlend und neugierig auf die Welt.

Wie erklären Sie sich, dass die Familie Sackler so lange vom Leid der opioidabhängigen Menschen profitieren konnte und gleichzeitig so hoch in der Gunst der Kultur stand?

Das ist das Tragische an der Sache. Beamte und Ärzte schlugen bereits Anfang des Jahrtausends Alarm, aber die Regierung unternahm nichts. Dies ist ein Beispiel für ein Gesundheitssystem, das vom Profit und von privaten Interessen geleitet wird. Die Regierung hätte eingreifen müssen. Das Problem im Fall der Sacklers ist nicht, dass sie ein Schmerzmittel hergestellt haben, das manche Menschen brauchen. Es geht um die Art und Weise, wie sie das Mittel beworben haben – als nicht süchtig machend. Sie haben es aggressiv vermarktet. Ärzten wurden Schmiergeldzahlungen angeboten. Es gab zum Beispiel Gratisurlaube. Es entstehen Albtraumszenarios, wenn man Unternehmen nicht beaufsichtigt. Um ehrlich zu sein: Ich glaube nicht, dass Ähnliches in Deutschland passieren könnte.

Warum wurde so lange über die Medikamentenabhängigkeit geschwiegen?

Auch aus Scham. Das ist einer der Gründe, warum Nan so offen über ihre eigene Sucht spricht: Sie will entstigmatisieren. Alles, was die Aktivisten getan haben, war, die Sackler-Familie zu beschämen. Und das hat diese Familie verdient. Diese Leute haben Milliarden von Dollar mit dem Leid der Menschen verdient, obwohl sie wussten, dass das Medikament tötet. Viele Betroffene haben sich nicht getraut, Hilfe zu suchen. Nan sagt in meinem Film, dass es die Menschen am Leben erhalten würde, wenn sie darüber sprechen könnten.

Haben Sie für Ihren Film versucht, die Sacklers zu kontaktieren?

Wir haben uns an sie gewandt und ihnen einige Fragen gestellt, und sie haben uns einige sehr kurze Antworten geschickt. Vor die Kamera wollten sie nicht.

Wie sieht die Situation der Sacklers heute aus?

Die Familie hat ihr Geld aus ihrem Unternehmen Purdue Pharma abgezogen und es wohl außer Landes gebracht. Dann meldeten sie für Purdue Pharma Konkurs an. Es gibt eine Konkursvereinbarung, gegen die gerade Berufung eingelegt wird. Sollte sie dennoch durchgehen, gewährt sie den Sacklers und Hunderten anderen Mitarbeitern eine beispiellose Immunität vor künftigen Zivilklagen. Auf der strafrechtlichen Seite könnte das Justizministerium immer noch Anklage erheben, und ich denke, das wäre wirklich wichtig. Denn wenn das Ministerium dies nicht tut, kann so etwas Ähnliches immer wieder passieren. Deshalb hoffe ich, dass der Unternehmenschef Richard Sackler angeklagt wird. Sonst kommt er ungestraft davon.

Wie hat sich die Opioidkrise bis heute entwickelt?

Die Corona-Pandemie war schrecklich für Menschen, die mit Drogen zu kämpfen hatten. Sie konnten keine Hilfen mehr in Anspruch nehmen. Die Zahl der Opfer nimmt weiter zu. Auch die Vielfalt der Drogen nimmt zu. Im Film sieht man, wie Nan dabei hilft, ein Gerät zu kaufen, das einem sagt, was in den Drogen ist, die auf den Straßen gelandet sind. Dann wissen die Konsumenten: Okay, das ist Fentanyl. Das ist gefährlich. Das ist Xylazin, eine ebenfalls gefährliche Droge. Es scheint immer schlimmer zu werden. Jeden Tag.

Fotografin und Aktivistin: Nan Goldin. © Quelle: Chris Pizzello/Invision/AP/dpa/Archiv

Kein Museum schmückt sich heute noch mit dem Namen Sackler: Hat Ihr Film also ein Happy End?

Die Antwort ist ja und nein. Die Aktivisten hatten Siege zu verbuchen. Eine sehr kleine Gruppe von Menschen, angeführt von Nan, organisierte und kämpfte vier Jahre lang, und es gelang ihnen, einige wichtige Dinge zu erreichen. Sie brachten all diese Museen dazu, das Sackler-Geld mit der Begründung abzulehnen, dass es sich um Blutgeld handelt, das in direktem Zusammenhang mit der Überdosiskrise steht. Sie haben erreicht, dass Museen wie das New Yorker Guggenheim-Museum oder die Londoner Tate Gallery ihre Sponsorenverträge mit den Sacklers aufgelöst und deren Namen aus ihren Häusern gestrichen haben. Das ist ein großer Sieg, aber keine Gerechtigkeit.

Wie wichtig sind Aktivistinnen und Aktivisten heute?

Wann je hätte sich ohne den Widerstand von Aktivisten etwas geändert? Aber ja, ihre Bedeutung steigt. Wir sind mit wirklich existenziellen Bedrohungen konfrontiert – egal ob es um das Klima geht oder um Machtmissbrauch.

Sie kritisieren die Vereinigten Staaten heftig. Gibt es auch etwas, was Sie für die Zukunft Ihres Landes optimistisch stimmt?

Ich denke, mein Film ist zugleich optimistisch, weil er über die Macht der Kunst erzählt, die Welt zu verändern, und die Macht der Künstler, etwas zu bewirken. Ist es nicht erstaunlich, dass dieser öffentliche Sturm von einer einzelnen Person ausgelöst wurde? Es zeigt, dass es einen Riss im System gibt. Ich denke, dass Künstler und Aktivisten diese Risse im System immer wieder aufspüren und den Status quo nicht akzeptieren dürfen.

Lässt sich die Welt durch Filme wenigstens ein kleines bisschen besser machen?

Filme bewirken keine strukturellen Veränderungen. Sie ändern nicht das kapitalistische System in den Vereinigten Staaten, etwa die Profitgier der Pharmaindustrie. Filme können aber das Bewusstsein von Menschen erreichen und sie dazu bringen, die Welt ein bisschen anders zu sehen. Ich denke zum Beispiel, dass mein Film „Citizenfour“ über Edward Snowden dem Publikum die Gefahren und die Bedrohung durch die Überwachung nähergebracht hat. Sie haben verstanden, dass die Telefone, die wir bei uns tragen, potenzielle Ortungsgeräte und Abhörgeräte sind. Sind damit die NSA oder der BND ausgeschaltet? Nein, das sind immer noch mächtige Spionageagenturen. Aber das Bewusstsein der Menschen hat sich verändert.

Sie haben mit einem Dokumentarfilm den Goldenen Löwen des Venedig-Festivals gewonnen. Üblicherweise gewinnen dort Spielfilme: Was bedeutet dieser Preis für Sie?

Für mich war das eine große Sache – eine Anerkennung des Dokumentarfilms. Der Dokumentarfilm ist genauso Kino wie der Spielfilm. Ich bin sehr stolz darauf.

Geht der Kampf von Nan Goldin weiter?

Nan und ihre Organisation kon­zen­trieren ihre Bemühungen jetzt auf die Schadensbegrenzung, etwa auf Präventionsarbeit gegen Drogen und Schmerzmittel.

Haben Sie mit einem Film abgeschlossen, sobald er im Kino ist?

Ich stehe weiter in Verbindung mit Menschen, mit denen ich gearbeitet habe. Ich habe auch Kontakt zu Edward Snowden. Er ist immer noch in Russland. Das liegt auch am Versagen Europas. Europäische Länder hätten Snowden Asyl gewähren können. In jedem europäischen Land hat er um Zuflucht gebeten. Deutschland kann ihm immer noch Asyl anbieten und sollte das auch tun. Ich bin aber froh, dass er nicht in einem US-Gefängnis sitzt.

Arbeiten Sie bereits an einem Nachfolgeprojekt?

Ja, ich verfolge es bereits seit 2005. Ich war geduldig, sehr geduldig. Aber ich kann nicht darüber reden.

Warum nicht?

Ich denke, es wird einigen Ärger verursachen.