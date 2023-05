﻿Menschenrechtsaktivist Steudtner: „Es muss vom türkischen Staat Entschädigungen geben“

Berlin. Der Politikwissenschaftler Peter Steudtner, sein schwedischer Kollege Ali Gharavi und acht türkische Menschenrechtler wurden im Juli 2017 bei einem Seminar auf der Insel Büyükada vor der Küste Istanbuls unter Terrorverdacht festgenommen. Zu Prozessbeginn im Oktober desselben Jahres kamen sie frei, Steudtner kehrte zurück nach Berlin. Nun hofft er auf die Abwahl des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan.

Herr Steudtner, bevor wir auf einen möglichen Machtwechsel in der Türkei zu sprechen kommen: Wie ist die Menschenrechtslage in dem Land heute?

Die allgemeine Menschenrechtslage würde ich als katastrophal bezeichnen. Viele Verfahren sind politisch begründet. Beweislagen werden herbeigeredet. Menschen verschwinden für Jahre, teilweise Jahrzehnte hinter Gittern. Gesetze geben keine Sicherheit. Von der aktuellen Regierung ist da auch nicht viel anderes zu erwarten.

Wie steht es um die Inhaftierten, die aus Deutschland kommen beziehungsweise deutsche Staatsbürger sind?

Die türkische Justiz verfolgt da eine ganz klare Linie: Wer je einen türkischen Pass hatte, wird als türkischer Staatsbürger betrachtet, ohne einen großen Blick darauf zu werfen, ob andere Staatsangehörigkeiten vorliegen. Es gibt auch weiterhin Auslieferungsersuchen zu Menschen, die angeblich an dem Umsturz 2015 beteiligt gewesen sein sollen. Was besonders herausfordernd ist, ist die Lage in den kurdischen Gebieten. Dort sind auch die Haftbedingungen katastrophal. Im Raum Istanbul sind die Bedingungen oft wesentlich besser als im Osten der Türkei.

Welchen Effekt hätte eine Abwahl von Präsident Recep Tayyip Erdogan für die Menschenrechtslage in seinem Land?

Präsident Erdogan hat sich durch das Regieren mit Dekreten einen Machtzuwachs verschafft. Das würde einem neuen Präsidenten die Möglichkeit geben, die Menschenrechte wieder herzustellen – etwa, indem die Anklage in politisch motivierten Verfahren fallen gelassen wird oder Menschen direkt begnadigt werden. Deshalb gehen wir davon aus, dass ganz viele politische Gefangene automatisch freigelassen werden. Das ist ja auch eine der Ankündigungen des Präsidentschaftskandidaten Kemal Kilicdaroglu. Dahinter könnte er gar nicht zurück, selbst wenn das Parteienbündnis, das hinter ihm steht, äußerst divers ist.

Aber Sie gehen nicht davon aus, dass alle politischen Gefangenen freikämen?

Das wäre sicher ein längerer Prozess, weil es ganz viele Verfahren gibt, die als kriminelle Verfahren geführt wurden. Da muss die Justiz erst mal herausfinden, welches die Vorgänge waren, die zu politisch motivierten Inhaftierungen geführt haben. Es wird deshalb Monate, vielleicht auch Jahre dauern, bis alle politischen Gefangenen befreit sind. Ich hoffe, dass von einem Justizministerium unter neuer Führung ganz klare Vorgaben gemacht und Mittel bereitgestellt würden, um die Aufklärung dieser Verbrechen sowie um Schadensersatz für verlorene Lebensjahre und Folter zu ermöglichen – sowohl für die Inhaftierten selbst als auch für ihre Angehörigen. Vielleicht haben wir irgendwann sogar die schöne Situation, dass wir das Silivri-Gefängnis bei Istanbul als Gedenk- und Ausstellungsort nutzen können, um an Menschenrechtsverletzungen in der Geschichte der Türkei zu erinnern.

Mit der Freilassung von Gefangenen allein wäre es aus Ihrer Sicht nicht getan?

Nein. Gerechtigkeit wird nicht erreicht, indem man nur aufhebt, was passiert ist. Es muss vom türkischen Staat Entschädigungen geben. Es muss eine Aufarbeitung geben. Es könnte so etwas wie eine Wahrheitskommission geben. Es gibt in der Türkei aber ausreichend demokratische und menschenrechtlich orientierte Kräfte, die genau wissen, was nötig und möglich ist.

Sind Sie optimistisch?

Die Menschenrechtskreise in der Türkei sind alle sehr optimistisch. Ich persönlich habe immer noch die Befürchtung, dass konservative Kräfte in letzter Minute für Erdogan mobilisieren könnten. Es ist auch nicht ganz klar, ob ein Regierungswechsel von den aktuellen Machthabern akzeptiert würde. Erdogan hat sich dazu meines Wissens noch nicht geäußert.

Würden Sie wieder in die Türkei reisen, wenn er abträte?

Es wäre auf jeden Fall ein Riesengewinn, wenn ich wieder Menschen besuchen könnte, die mit mir solidarisch waren und mit denen ich solidarisch war. Aber es brauchte eine Übergangszeit. Es müsste wieder ein Vertrauen entstehen, dass die Türkei ein sicheres Reiseland ist. Nicht nur bei mir, auch bei meiner Familie.