Iran: Behörden schließen Schönheitssalon bekannter Schauspielerin

Doch noch kein Nachfolger?

Noch eine Runde: Warum Jens Stoltenberg Nato-Generalsekretär bleiben könnte

Noch gibt es in der Nato keine Einigung, wer Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg nachfolgen könnte. Die einfachste Lösung scheint nun, Stoltenbergs Amtszeit erneut zu verlängern. Bei seinem Besuch in Berlin lässt der seine berufliche Zukunft offen. In Nato-Finanzierungsfragen wird er umso deutlicher.