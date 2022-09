Teheran bestellt Botschafter Norwegens und Großbritanniens ein

Tante Enso in Glasau: Mitbestimmung bei Sortiment und Personalzeiten

Mit gemeinsamem Engagement haben die Menschen in Glasau die Bremer Firma MyEnso überzeugt, einen Laden in ihrem Dorf zu eröffnen. Im Frühjahr 2023 soll es soweit sein. Nun können die Einwohner mitbestimmen bei Sortiment und Personalzeiten in ihrem künftigen 24-Stunden-Dorfladen „Tante Enso“.