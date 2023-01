Britisch-iranischen Ex-Spitzenpolitiker Akbari im Iran hingerichtet

Verteidigungsministerin in der Kritik Verteidigungsministerin in der Kritik

Lambrechts Pannenserie: Pumps im Wüstensand, Silvestervideo und Hubschrauberaffäre

Kaum eine Ministerin stand in den vergangenen Jahren so in der Kritik wie Christine Lambrecht: Hubschrauberaffäre, Silvestervideo und ein Truppenbesuch mit Pumps in Mali kratzten am Image der SPD-Politikerin. Ein Rückblick.