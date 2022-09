Offenbar Deutscher bei Protesten im Iran festgenommen

Gasspar-Champion: Mit diesen Tipps senken Sie ihren Energieverbrauch sofort

So richtig los geht die Aktion Gasspar-Champion von den Kieler Nachrichten und den Stadtwerken Kiel erst am 15. Oktober 2022. Doch mit dem Energiesparen können wir sofort loslegen. Die gute Nachricht: Viele kleine Maßnahmen lassen sich im Handumdrehen umsetzen. In der Summe bringen sie überraschend viel.