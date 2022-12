Iran: „Die Sittenpolizei wurde aufgelöst“

Sie ist Landeschefin der Grünen in Schleswig-Holstein, er SPD-Oberbürgermeister in Kiel: Anke Erdmann und Ulf Kämpfer sind ein ungewöhnliches Paar, das weit über Schleswig-Holstein hinaus vernetzt ist. Doch wie lebt und diskutiert die Familie im Alltag? Ulf Kämpfer macht dabei eine Ankündigung in Richtung Landespolitik. Ein Besuch in Hassee.