Amnesty International fordert: Druck auf den Iran erhöhen

Das Kopftuch hätte angeblich schlecht gesessen, als die berüchtigten iranischen Sittenwächter Jina Mahsa Amini am 13. September 2022 anhielten und wegen „unislamischer Kleidung“ festnahmen. Amini fiel ins Koma und starb drei Tage später im Krankenhaus. Tausende Menschen kamen zu ihrer Beerdigung.

Ein Jahr nach dem Beginn der Proteste fordert die Menschenrechtsorganisation Amnesty International die internationale Gemeinschaft auf, „eine Handhabe gegen die im Iran herrschende systemische Straflosigkeit“ zu finden. Staatsbedienstete, die sich an rechtswidrigen Tötungen und Folter beteiligt hätten, müssten zur Verantwortung gezogen werden.

Länder weltweit müssen auf internationaler Ebene eine Handhabe gegen die im Iran herrschende systemische Straflosigkeit finden. Amnesty International

Liste der Vorwürfe ist lang

Seit dem Anfang der Proteste vor einem Jahr seien mindestens sieben Menschen hingerichtet, Hunderte getötet und Zehntausende willkürlich festgenommen worden – Folter sei an der Tagesordnung, so Amnesty International. Sogar Kinder, die mit den Protesten in Verbindung gebracht werden, seien Mord, Folter und Missbrauch durch Sicherheitskräfte ausgeliefert.

Die Menschenrechtsorganisation schätzt, dass Tausende Kinder unter den Verhafteten gewesen sein könnten. „Genauere Zahlen sind oft nur schwer zu bekommen. Denn wer bekannt macht, gefoltert worden zu sein, muss mit weiteren Schikanen und Inhaftierungen rechnen“, so der Iran-Experte bei Amnesty International in Deutschland, Dieter Karg, im Gespräch mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Das iranische Regime geht mit großer Härte gegen Widerstand in der Bevölkerung vor. Auch der Familienanwalt der Mitte September 2022 verstorbenen Amini wurde einem Medienbericht zufolge erst kürzlich wegen „Propaganda gegen den Staat“ angeklagt. Es ist als deutliche Warnung zu lesen: Wer sich solidarisiert oder Opfern hilft, bekommt es mit dem Regime zu tun.

Angehörigen von Getöteten wird verunmöglicht, um die Opfer zu trauern, Gräber werden geschändet. Es passieren sehr, sehr schlimme Dinge. Dieter Karg, Iran-Experte bei Amnesty International

Regierung auf Konfrontationskurs

Nach dem Tod Aminis kam es zu ersten Protesten in den Kurdenregionen, sie verbreiteten sich binnen kürzester Zeit im Land. Zunächst richteten sie sich gegen den Kopftuchzwang, später gegen das gesamte islamische System. Viele, die bis dahin nie auf die Straße gegangen waren, beteiligten sich an den Protesten. Der Slogan der Bewegung ist auch in Deutschland an vielen Orten zu lesen und zu hören: „Jin, Jiyan, Azadî“ auf Kurdisch, später auch „Zan, Zendegi, Azadi“ auf Farsi. Auf Deutsch heißt das „Frau, Leben, Freiheit“.

Nach den Protesten deutete Irans Hardliner-Präsident Ebrahim Raisi im Dezember vorigen Jahres die Auflösung der gefürchteten Sittenpolizei an. Danach waren die sichtbaren Proteste im Land ruhiger geworden. Doch im Juli kündigte ein Sprecher der iranischen Sicherheitskräfte die Rückkehr der Sittenpolizei an – und dass die Kopftuchpflicht noch strenger kontrolliert werden solle. Auch Überwachungstechnik und künstliche Intelligenz sollen dabei zum Einsatz kommen.

Und es kommt noch härter: Vor wenigen Wochen billigte eine Kommission des iranischen Parlaments eine weitere Verschärfung des Strafrechts bei Verstößen gegen die angebliche „islamische Kleiderordnung“. Haftstrafen bis zu 15 Jahren sind demnach möglich. Bis das Gesetz in Kraft tritt, sind weitere Schritte im Gesetzgebungsverfahren nötig.

Die Angst ist groß – doch die Wut ist es auch

Zum Jahrestag der Beerdigung von Jina Mahsa Amini am 16. September rechnen Expertinnen und Experten mit verstärkten Protesten.

„Natürlich möchte da niemand vorher etwas ankündigen, denn das hätte dann sicher zur Folge, dass da die Sicherheitskräfte sofort einschreiten würden oder dass die entsprechenden Leute verhaftet würden – damit eben erst gar keine Proteste zustande kommen können. Dieter Karg, Iran-Experte bei Amnesty International

Mit strengen Sicherheitsvorkehrungen in den Kurdengebieten versucht der iranische Machtapparat neue Straßenproteste am Todestag der Widerstandsikone Jina Mahsa Amini zu verhindern. Augenzeugen berichteten am Freitag, Militäreinheiten und andere Einsatzkräfte seien in Städte rund um Aminis Heimatort Saghes verlegt worden. Auch viele neue Überwachungskameras seien installiert worden. Bewohner der Kurdengebiete sprachen zudem von verstärkten Kontrollen.

Vater der Protestikone festgenommen

Der Vater von Jina Mahsa Amini soll zudem im Iran laut Menschenrechtsaktivisten am ersten Todestag der Protestikone festgenommen worden sein. Er habe am Samstag gerade sein Haus verlassen, als ihn Einheiten der Revolutionsgarden (IRGC) festsetzten, berichtete die in Norwegen ansässige Menschenrechtsorganisation Hengaw auf Telegram. Von offizieller Seite wurde die Nachricht zunächst nicht bestätigt.

Amnesty: „Völkerrechtliche Verbrechen“

Amnesty International wirft ein Jahr nach dem Beginn der Proteste im Iran den Behörden völkerrechtliche Verbrechen vor: „Die iranischen Behörden haben im vergangenen Jahr unsägliche Grausamkeiten gegen Menschen im Iran verübt, die sich mutig gegen jahrzehntelange Unterdrückung und Ungleichheit gewehrt haben“, so Julia Duchrow, stellvertretende Generalsekretärin von Amnesty International in Deutschland, laut einer am Mittwoch veröffentlichten Mitteilung.

Nach wie vor gebe es Staaten mit engen Wirtschaftsbeziehungen in den Iran. „Die Bundesregierung sollte auf andere Staaten einwirken, das Weltrechtsprinzip anzuwenden sowie in den Wirtschaftsbeziehungen den Export von Produkten nicht zu genehmigen, die der Iran zu Menschenrechtsverletzungen nutzt, wie zum Beispiel Überwachungstechnologie“, fordert Karg. Nach dem Weltrechtsprinzip ist es Staaten erlaubt, gegen Verbrechen gegen das Völkerrecht vorzugehen, auch wenn sie im Ausland begangen wurden und keinen Bezug zum Inland haben.

Iran ignoriert internationalen Druck

Etliche Staaten verurteilten den Iran wegen des brutalen Vorgehens. Die EU verhängte eine Liste von Strafmaßnahmen gegen Personen und Einrichtungen, denen schwere Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen werden. Vermögenswerte wurden eingefroren, Einreiseverbote in die EU ausgesprochen.

Eine Untersuchungskommission des UN-Menschenrechtsrats forderte die Regierung auf, Hinrichtungen von verurteilten Protestierenden aufzuhalten und Menschen freizulassen, die friedlich an den Demonstrationen teilgenommen hätten.

Es ist überhaupt nicht zu erkennen, dass der Iran irgendwie auf die Staatengemeinschaft zugeht. Dieter Karg, Iran-Experte bei Amnesty International

Ein Einlenken des Regimes ist laut dem Iran-Experten Karg jedoch nicht festzustellen: „Es ist überhaupt nicht zu erkennen, dass der Iran irgendwie auf die Staatengemeinschaft zugeht. Es finden keinerlei Untersuchungen von Vergehen der Sicherheitskräfte statt. Auch viele inhaftierte Doppelstaatler und Doppelstaatlerinnen werden nicht aus der Haft entlassen.“ Stattdessen suche der Iran zunehmend den Schulterschluss mit Staaten, „die international geächtet sind, wie zum Beispiel Russland“.

mit Material von dpa