﻿Exil-Iranerinnen protestieren an Kletterwand für Menschenrechte

Exil-Iranerinnen haben in Potsdam ihren Protest gegen die Regierung ihres Landes mit einem für iranische Verhältnisse freizügigen Foto zum Ausdruck gebracht.

Protest in Englisch, Persisch, Kurdisch und der Sprache in Belutschistan

Sechs junge Frauen stiegen am Wochenende mit T-Shirts sowie zum Teil mit kurzen Sporthosen und ohne Kopftuch bekleidet in die Kletterwand der Boulderhalle. Auf der Rückseite ihrer T-Shirts standen Wörter in Englisch und in den iranischen Sprachen Persisch, Kurdisch sowie in der Sprache der Region Belutschistan im Südosten des Landes. Nachdem sich die Teilnehmerinnen an der Protestaktion an der Kletterwand formiert hatten, war sowohl in englischer als auch in den drei iranischen Sprachen „Woman, Life, Freedom“, also „Frauen, Leben, Freiheit“, zu lesen. Frauen im Iran demonstrieren seit Wochen unter diesem Motto dafür, dass die 30 international beschlossenen Menschenrechte ebenso in ihrem Land anerkannt werden. Unter den Wörtern war auf den T-Shirts die Nationalflagge in den Farben Rot, Weiß und Grün aufgedruckt. Ihre Gesichter haben sich die Teilnehmerinnen ebenso in den Nationalfarben geschminkt.

Alternative zu einer Demonstration

„Wir wollten etwas anderes machen als demonstrieren“, beschreiben die sechs Frauen, die derzeit in Berlin und Hamburg zu Hause sind, ihre Aktion. Obwohl die Iranerinnen zuvor lediglich ein paar Mal an einem künstlichen Felsen mit Haltegriffen geklettert waren, trauten sie sich hoch hinaus in die fast fünf Meter hohe Wand. „Unser Anliegen ist so wichtig, dass wir dafür auch etwas machen, was wir nicht so gut können“, erläutert eine der Teilnehmerinnen.

Bezug zur Sportlerin Elnas Rekabi bei den Asienmeisterschaften

Mit ihrer Aktion beziehen sich die jungen Frauen auf die Protestaktion der Klettersportlerin Elnas Rekabi bei den Asienmeisterschaften in dieser Sportart im Herbst dieses Jahres. Die Athletin Rekabi bestritt das Finale ohne Kopftuch, das sie laut Vorschriften der iranischen Regierung bei öffentlichen Auftritten generell tragen muss. Die Sportlerin musste wegen dieses Regelverstoßes frühzeitig von der Meisterschaft nach Hause reisen. In ihrem Heimatland wurde sie aufgrund des Vorfalls kurzzeitig inhaftiert, und das Haus ihrer Eltern wurde angezündet.

Gegen willkürliche Verhaftung und Folter

„Sie ist die erste Frau, die sich das getraut hat, das war sehr beeindruckend“, schildert eine der Iranerinnen. Vertreter der Regierung und viele Männer im Land habe die Aktion „sehr empört“. Die Frauen dort demonstrierten jedoch nicht hauptsächlich gegen die Kopftuchpflicht, sondern dafür, dass Menschenrechte wie „Keine Diskriminierung“, „Keine Folter“, „Keine willkürliche Verhaftung“ oder „Faires Gerichtsverfahren“ ebenso im Iran angewendet werden, schildern die Protestierenden. Stattdessen lebten die Menschen in dem Land ständig mit der Angst, willkürlich auf der Straße verhaftet und anschließend oft ohne ein durch einen Anwalt unterstütztes Gerichtsverfahren im Gefängnis ermordet zu werden.

Die 30 international vereinbarten Menschenrechte Die Erklärung über die Menschenrechte umfasst insgesamt 30 Artikel. Diese wurden von den Staaten der Vereinten Nationen im Jahr 1948 beschlossen. Die Rechte sind in den folgenden Artikel geregelt: Freiheit und Gleichheit, Keine Diskriminierung, Leben und Freiheit, Keine Sklaverei, Keine Folter, Rechtsfähigkeit, Gleichheit vor dem Gesetz, Rechtsschutz, Keine willkürliche Verhaftung, Faires Gerichtsverfahren, Unschuldigkeit, Privatsphäre, Frei bewegen und aufhalten, Asylrecht, Staatsangehörigkeit, Eheschließung und Familie, Eigentum, Freiheit der Gedanken, Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Wahlrecht und Demokratie, Soziale Sicherheit, Arbeit und Arbeitslosigkeit, Erholung und Freizeit, Essen und Grundversorgung, Bildungsrecht, Freiheit des Kulturlebens, Soziale Gesellschaft, Grundpflichten und Auslegungsregel. Die Auslegungsregel besagt, dass die Menschenrechte niemandem weggenommen werden dürfen.

Schwimmen, baden und klettern ohne Kopftuch und Männer

„Wir können noch nicht einmal mit unserem Bruder oder unserem Freund überall hingehen“, berichten die Frauen. Zwar sei es etwa erlaubt, ohne Kopftuch Klettersport zu betreiben oder gar in einem Bikini schwimmen zu gehen. Doch dies sei lediglich deshalb möglich, weil Frauen und Männer ständig getrennt und somit „unter sich“ seien. Das Leben werde in Schichten organisiert. Morgens trieben zum Beispiel die Frauen Sport und anschließend die Männer. „Bei einem Metallica-Konzert in Deutschland war ich zum ersten Mal in meinem Leben bei einer öffentlichen Veranstaltung, bei der Männer und Frauen zusammen gefeiert haben und ich kein Kopftuch tragen musste“, sagt eine der in der Kletterhalle Protestierenden. Im Iran müssen Frauen in der Öffentlichkeit hingegen grundsätzlich Kopftuch tragen. Zu Hause dürfen sie dieses ablegen.

Protest und Demonstrationen der Unterstützerinnen und Unterstützer reißen nicht ab

Die Kundgebungen der Unterstützerinnen und Unterstützer in Deutschland reißen ebenso wie die Proteste der iranischen Frauen nicht ab. Ende Oktober haben sich mehrere Zehntausend Menschen rund um die Siegessäule in Berlin mit den protestierenden Frauen solidarisiert und damit die Iranerinnen dabei symbolisch unterstützt, die Revolution herbeizuführen. „Mit dem Foto wollen wir ebenso ein starkes Protestbild in die Welt senden“, sagt Sebastian Semmer, der die Aktion in der Kletterhalle organisiert hat.

Es berichtete zuerst die Märkische Allgemeine Zeitung.