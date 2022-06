„Wir sind in einer Gaskrise“: Bund ruft Alarmstufe des Notfallplans Gas aus

Bundeswirtschafts­minister Robert Habeck hat am Donnerstag die Alarmstufe des Notfallplans Gas ausgerufen. Das sagte er am Donnerstag in Berlin. „Wir haben in Deutschland eine Störung der Gasversorgung, daher ist es erforderlich, diese Alarmstufe auszurufen.“