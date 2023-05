Foto von Mahsa Amini veröffentlicht: Schweizer Botschafterin in Teheran einbestellt

„Nicht absehbarer Zeit“

Scholz dämpft Hoffnungen auf schnellen Nato-Beitritt der Ukraine

Der Nato-Gipfel in Vilius steht kurz bevor. Die Ukraine ist sich sicher: Ein Nato-Beitritt wird kommen. Bundeskanzler Olaf Scholz bremst nun die Erwartungen aus Kiew. „Allen ist klar, dass das in absehbarer Zeit nicht ansteht“, erklärte der Kanzler am Sonntag.