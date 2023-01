Iran lässt festgenommene Schauspielerin Alidoosti auf Kaution frei

Klare Absage aus Deutschland an Polens Reparationsforderungen

Beim Thema Weltkriegsentschädigungen bleibt die Bundesregierung hart: Die polnischen Forderungen nach 1,3 Billionen Euro hat sie nun auch förmlich zurückgewiesen. Doch so leicht will die nationalkonservative PiS-Regierung in Warschau nicht lockerlassen.