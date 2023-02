Iran lässt inhaftierte Forscherin aus Frankreich frei

Proteste in Israel: Erneut gehen Zehntausende gegen geplante Justizreform auf die Straße

Am sechsten Samstagabend in Folge haben Zehntausende Israelis in Tel Aviv und anderen Städten gegen den Kurs der rechts-religiösen Regierung protestiert. Seit mehreren Wochen finden in Israel Demonstrationen gegen die Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu statt. Der Protest richtet sich vor allem gegen das Vorhaben, das Justizsystem im Land gezielt zu schwächen.