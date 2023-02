Drohnenangriff auf Rüstungsbetrieb: Iran beschuldigt Israel und droht mit Vergeltung

Dubai. Der Iran hat Israel am Donnerstag offiziell für einen Drohnenangriff auf eine militärische Werkstätte in der Stadt Isfahan vom Wochenende verantwortlich gemacht. Teheran behalte sich das Recht auf Vergeltung vor, hieß es in einem Schreiben der iranischen Mission bei den Vereinten Nationen, der auf seiner Webseite veröffentlicht wurde.

Erste Ermittlungen deuteten darauf hin, dass „das israelische Regime für diesen versuchten Akt der Aggression verantwortlich war“, hieß es in dem vom iranischen Botschafter Amir Saeid Iravani unterzeichneten Brief weiter. Das Schreiben war an UN-Generalsekretär António Guterres und den Sicherheitsrat gerichtet.

Drohnenangriff: Israel schweigt zu Vorwürfen

Die israelischen Behörden lehnten eine Stellungnahme ab. Seit dem Zusammenbruch des internationalen Atomabkommens mit dem Iran aus dem Jahr 2015 hat Israel allerdings eine Reihe von Angriffen ausgeführt, die auf das iranische Atomprogramm abzielten.

Über den Angriff in Isfahan vom späten Samstagabend wurde zunächst wenig bekannt. In einer Erklärung des iranischen Verteidigungsministeriums war von drei Drohnen die Rede, von denen zwei abgefangen worden seien. Eine dritte traf offenbar das Gebäude. Laut dem Ministerium entstand geringer Sachschaden. Das staatliche Fernsehen zeigte später Aufnahmen von Trümmern der Drohnen. Was in der Werkstätte produziert wurde, ist nicht bekannt.

RND/AP