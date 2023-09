Mann nach Attentat auf heilige Stätte im Iran zu Tode verurteilt

Teheran. Nach einem tödlichen Attentat auf eine heilige Stätte in der Millionenstadt Schiras ist im Iran ein Mann zu Tode verurteilt worden. Das berichtete das Justizportal Misan am Donnerstag. Dem gebürtigen Tadschiken werde unter anderem Zusammenarbeit mit der Terrormiliz Islamischer Staat (IS), Volksverhetzung und Aktionen gegen die Sicherheit des Landes vorgeworfen. Der Mann sei gleich in zwei Punkten zu Tode verurteilt worden. Für zwei weitere Männer verhängte das Gericht im Zusammenhang mit der Tat eine Haftstrafe von fünf Jahren, hieß es weiter.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im August waren bei dem bewaffneten Angriff auf die schiitische Heiligstätte Schah Tscheragh nach Informationen von Misan zwei Menschen ums Leben gekommen und sieben weitere verletzt worden.

Auch im September waren im Iran zwei Männer öffentlich hingerichtet worden, nachdem die Justiz sie der Beteiligung an einem Anschlag auf eine religiöse Stätte in Schiras beschuldigt hatte. Auch hier machte der Iran den IS verantwortlich. Menschenrechtler kritisierten den Prozess und warfen der Justiz unter anderem vor, die Geständnisse durch Folter erzwungen zu haben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

RND/dpa