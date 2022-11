Offenbar mehr als 300 Tote bei Protesten im Iran

US-Präsident Biden glaubt nicht an „Schwierigkeiten“ für Demokraten

Am 8. November stehen in den USA die Midterms an, Wahlen für den Kongress. Die Demokraten könnten dabei ihre Mehrheiten in Senat und Repräsentantenhaus verlieren. Doch an solche Prognosen glaubt US-Präsident Joe Biden nicht.