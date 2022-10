Iran: Menschenrechtsorganisation berichtet über mehr als 240 Tote

Norwegens Regierungschef: Hohe Gaspreise nicht in unserem Interesse

Norwegen sieht sich nicht als Profiteur des Ukraine-Kriegs und der hohen Energiepreise in Deutschland und darüber hinaus. Der Regierungschef des öl- und gasexportierenden Landes, Jonas Gahr Støre, sagte in einem Interview: „Es ist nicht in unserem Interesse, diese hohen und volatilen Gaspreise zu haben.“