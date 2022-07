Scheidender Botschafter Melnyk übt Selbstkritik – Steinmeier erneut nach Kiew eingeladen

Präsident Wolodymyr Selenskyj hat den Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier erneut in die Ukraine eingeladen. Das erklärte der entlassene ukrainische Botschafter Andrij Melnyk am Mittwoch in einem Zeitungsinterview. Vor seiner Abreise kritisierte er noch einmal die Bundesregierung – und gestand sich Fehler ein.