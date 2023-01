Iranische Führung entlässt Polizeichef

Im Iran toben seit mehr als drei Monaten Proteste, nun hat die Führung in Teheran den Polizeichef des Landes entlassen. Ein Grund für den Wechsel an der Spitze der Polizei wurde nicht genannt. Hussein Aschtari war in die Kritik geraten, nachdem die iranische Kurdin Jina Mahsa Amini in Polizeigewahrsam gestorben war