Iran: Demonstranten erinnern an Tod von Mahsa Amini

Hunderte Demonstrantinnen und Demonstranten haben im Iran an den 40. Tag seit dem Tod der im Gewahrsam gestorbenen Mahsa Amini erinnert. In deren Heimatstadt Sakes im Nordwesten des Landes zogen Menschen am Mittwoch über den örtlichen Friedhof und versammelten sich an ihrem Grab. Der Tod der 22-jährigen Amini hatte zu den größten Protesten gegen die iranische Regierung seit mehr als zehn Jahren geführt. Amini war angeblich festgenommen worden, weil sie gegen die strenge Kleiderordnung für Frauen im Iran verstoßen habe.

„Tod dem Diktator!“, riefen Demonstrantinnen und Demonstranten am Mittwoch. Staatliche Medien berichteten, dass Schulen und Hochschulen im Nordwesten des Irans geschlossen würden. Damit solle „die Ausbreitung der Grippe“ verhindert werden. In der Innenstadt von Teheran hatten Geschäfte zu. Bereitschaftspolizisten waren vor Ort. Augenzeuginnen und ‑zeugen zufolge protestierten Schulmädchen auf den Straßen gegen die Regierung. Autos hätten zustimmend gehupt. Auf dem Campus der Universität von Teheran waren auch Rufe gegen die Regierung zu hören.

Bei den bisherigen Protesten haben Sicherheitskräfte Schüsse und Tränengas gegen Demonstrantinnen und Demonstranten abgefeuert, wodurch nach Angaben von Aktivistinnen und Aktivisten mehr als 200 Menschen getötet wurden. Schätzungsweise Tausende Menschen wurden festgenommen. Die iranische Justiz ließ in dieser Woche wissen, dass mehr als 600 Personen wegen ihrer Beteiligung an den Protesten vor Gericht gestellt würden. Der Staatsanwalt Ali Salehi sagte der staatlichen Nachrichtenagentur Irna, vier Demonstranten werde „Krieg gegen Gott“ vorgeworfen. Auf den Vorwurf steht im Iran die Todesstrafe.

