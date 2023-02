Ganzkörperschleier: Kritik an Auftritt der Schweizer Botschafterin im Iran

UN-Vollversammlung in New York

Baerbock wirbt für UN-Resolution - „Friedensplan liegt auf dem Tisch“

Bei einer Sitzung der UN-Vollversammlung in New York hat Außenministerin Annalena Baerbock um Zustimmung zu einer von mehr als 50 Staaten eingebrachten Resolution der Vereinten Nationen für ein Ende des russischen Angriffskriegs in der Ukraine geworben. Am späten Nachmittag deutscher Zeit wird sie vor der Generalversammlung in New York eine Rede halten.