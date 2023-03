Nach Besuch von IAEA-Chef in Teheran: Iran stimmt engmaschigeren Atominspektionen zu

Wien. Der Iran wird internationalen Inspektoren eine engmaschigere Überprüfung von Atomanlagen erlauben. Das gaben die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) und die iranische Atom-Organisation AEOI am Samstagabend bekannt.

Zuvor hatte IAEA-Chef Rafael Grossi in Teheran Gespräche mit Irans Präsidenten Ebrahim Raisi geführt und sich mit dem Leiter der iranischen Atombehörde, Mohammad Eslami getroffen. Details zu dem verbesserten Inspektionsmodus müssten jedoch noch von den beiden Seiten geklärt werden, hieß es in der gemeinsamen Erklärung. Bei einer Pressekonferenz mit Eslami sprach Grossi von einer konstruktiven Arbeitsatmosphäre mit der iranischen Seite. Allerdings schienen neue Bedenken über iranisches Uran, das beinahe bis zu einem waffenfähigen Grad angereichert wurde, nicht ausgeräumt.

Gouverneursrat der IAEA tagt am Montag

Vor wenigen Tagen war ein Bericht von IAEA-Inspektoren bekannt geworden, demzufolge in der unterirdischen iranischen Atomanlage Fordo auf 83,7 Prozent angereicherte Uranspuren entdeckt worden sind. In der gemeinsamen Stellungnahme von IAEA und iranischer Atombehörde nach Grossis Treffen wurden diese Partikel nicht erwähnt. Ob die aktuelle Stellungnahme dazu beitragen wird, die westlichen Bedenken zu zerstreuen, ist zumindest fraglich. Wenn am Montag der Gouverneursrat der IAEA zusammenkommt, könnten dort neue Maßnahmen gegenüber Teheran beschlossen werden. Die islamische Führung hatte auf solche Schritte immer wieder damit reagiert, indem sie das Atomprogramm noch weiter hochfuhr.

Der Mitgliedstaaten vertraulich zugeleitete Bericht der Inspektoren zu den Uranspuren konnte von der Nachrichtenagentur AP eingesehen werden. Darin ist nur von „Partikeln“ die Rede, was bedeuten könnte, dass der Iran keinen Vorrat an auf mehr als 60 Prozent angereichertem Uran aufbaut. Dies ist technisch nur noch einen Schritt von der Anreicherung auf 90 Prozent entfernt. Aus auf 90 Prozent angereichertem Uran können Atombomben gebaut werden.

Der Iran hat die Entdeckung der IAEA-Inspektoren als Nebeneffekt der Anreicherung auf 60 Prozent darzustellen versucht. Die 60-Prozent-Schwelle der Anreicherung hat er schon seit einiger Zeit erreicht. Eslami bekräftigte bei der Pressekonferenz mit Grossi, man habe Uran nicht auf knapp 84 Prozent angereichert. Die Unklarheit sei mittlerweile ausgeräumt worden.

Grossi war in den Iran gereist, um einen besseren Zugang für IAEA-Inspektoren zu erreichen, und um ungeklärte Fragen zu mutmaßlichen geheimen Atom-Aktivitäten in der Vergangenheit anzusprechen. Der Iran sei in diesem Zusammenhang bereit, weitere Informationen bereitzustellen und Inspektionen zu erlauben, hieß es in der Erklärung, die keine weiteren Details enthielt.

RND/dpa