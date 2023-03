Iran verweist deutsche Diplomaten des Landes

Israel: Erneute Proteste gegen geplante Justizreform – Parlament berät Gesetzentwurf

Die rechts-religiöse Regierung Benjamin Netanjahus in Israel will eine umstrittene Justizreform durchsetzen. Dagegen richten sich jedoch bereits seit Wochen Proteste, so auch am Mittwoch. Derweil soll der Justizausschuss des Parlaments für Teile der Reform abstimmen.