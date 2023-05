﻿Vom Galgen bedroht: die mutigsten Rapper der Welt

Rapper sind harte Jungs. Oder Mädchen. Egal ob in der Bronx, in Berlin oder den Banlieues von Paris – in ihren Texten geht es oft um Gewalt, um verbaute Aufstiegschancen, um Krieg gegen das System. Rapper im Iran müssen dem System nicht den Krieg erklären, dafür hat die Islamische Republik von sich aus gesorgt.

Rapper wie Toomaj Salehi, Hichkas oder Saman Yasin haben es nicht nötig, mit testosterontriefenden Machosprüchen für Aufsehen zu sorgen. Ihr Ziel ist oder war es, zu überleben – als Künstler und als Mensch. Doch nicht jedem ihrer Freunde ist das gelungen.

Hingerichtet im Alter von 23 Jahren

Mohsen Shekari war 23, als er starb – am 8. Dezember 2022, vermutlich am Galgen, aber genau weiß man das nicht. Er war bei einer Demonstration festgenommen worden, angeblich mit einer Waffe in der Hand. Daran besteht Zweifel, doch das ist irrelevant in einem Land, in dem Gefangene rechtlos sind. Und in dem der Begriff „Moharebeh“, Feindschaft gegen Gott, die Details einer Beweisaufnahme überflüssig machen.

Auch die beiden Rapper Toomaj Saleri und Saman Yasin wurden wegen „Moharebeh“ angeklagt und sehen der Todesstrafe entgegen.

Der 33-jährige Toomaj Salehi soll sich in Isolationshaft im Gefängnis von Dastgerd in der Provinz Isfahan befinden, schreibt der US-Sondergesandte für den Iran, Robert Malley, auf seinem Twitter-Account. Am Montag, 8. Mai, steht ein neuer Gerichtstermin an, Ausgang ungewiss.

Er war im Oktober festgenommen worden, weil er die Proteste gegen das iranische Regime unterstützt hatte. Noch am 28. Oktober in einem Interview mit dem kanadischen Nachrichtensender CBC erzählte er, die Proteste würde weitergehen, egal was passiere.

In der Vergangenheit zögerten die Regimekräfte manchmal ein wenig oder reagierten später, bevor sie Frauen schlugen, aber jetzt sehen wir, dass es ihnen wirklich egal ist. Toomaj Salehi, Rapper, im Interview mit CBC

„In der Vergangenheit zögerten die Regimekräfte manchmal ein wenig oder reagierten später, bevor sie Frauen schlugen, aber jetzt sehen wir, dass es ihnen wirklich egal ist“, sagte er damals. Soll er wegen dieser Aussage sterben?

In seinen oft sozialkritischen Liedern, die im Iran jeder kennt, sprach er stets Klartext: Gegen die im Land allgegenwärtige Korruption, mutig prangerte er die Repressionen des Regimes an.

Mehr als eine Million Follower

Im Song „Rattenloch“ zum Beispiel, in dem er den Mitgliedern des Regimes empfiehlt, sich ein Versteck zu suchen, solange sie noch können. Auf Instagram hat Toomaj mehr als eine Million Follower.

Und so war es kein Wunder, dass ihn der ganze Hass der Mullahs traf. Die Menschenrechtsorganisation Centre for Human Rights in Iran mit Sitz in New York zeigte sich alarmiert über die Situation des Rappers.

Familienmitglieder beschuldigten das Regime, den Musiker zu foltern. Ein Onkel erzählte der „Neuen Zürcher Zeitung“, Toomaj Salehi seien ein Fuß und mehrere Finger gebrochen worden. Zitat: „Er wurde so heftig geschlagen, dass er ein bis zwei Wochen fast blind war.“

Krieg der Mullahs gegen die eigene Jugend

Der neu entfachte Krieg der Mullahs gegen die eigenen Jugend – er begann mit dem Tod von Mahsa Amini am 16. September, die infolge von Polizeigewalt starb, nachdem sie von der Sittenpolizei verhaftet wurde, weil sie gegen die dortigen Kleidungsvorschriften verstoßen hatte. Das löste eine Welle von Protesten aus, die eher einem Aufstand glichen.

18.000 Inhaftierte

Menschenrechtler und Menschenrechtlerinnen schätzen, dass seit Beginn der Proteste über 470 Demonstrierende ermordet und über 18.000 Menschen verhaftet wurden. Zum Soundtrack dieses Aufstandes wurde das Lied „Baraye“ des iranischen Musikers Shervin Hajipour, das einfach nur „Für“ bedeutet – ein gefühlvolle Ballade, die später einen Grammy gewann.

Der Text bewegt, weil er so scheinbar banale Dinge anspricht, die für Iranerinnen und Iraner unerreichbar sind: „Für das Tanzen auf der Straße“ oder „Für meine Schwester, deine Schwester, unsere Schwestern“ und „Für die Sehnsucht nach einem gewöhnlichen Leben“.

Als Reaktion auf das Lied, das um die Welt ging, wurde auch Shervin Hajipour am 29. September 2022 festgenommen, zwei Tage nach Veröffentlichung von „Baraye“.

Doch wenige Tage später wurde er gegen Zahlung einer Kaution freigelassen. Es war eine Phase, in der das System Kreide gefressen hatte, weil ein Flächenbrand drohte.

Es tut mir leid, dass einige bestimmte Bewegungen, die außerhalb des Irans ansässig sind – zu denen ich keine Beziehungen habe – dieses Lied politisch unangemessen verwendet haben.

Kurz nach seiner Freilassung veröffentlichte Hajipour eine Instagram-Story, in der er sich entschuldigte und von der Politik distanzierte.

„Es tut mir leid, dass einige bestimmte Bewegungen, die außerhalb des Irans ansässig sind – zu denen ich keine Beziehungen habe – dieses Lied politisch unangemessen verwendet haben. Ich würde dieses Land nicht gegen ein anderes eintauschen und ich bleibe für mein Heimatland, meine Flagge, mein Volk; und ich werde singen“, teilte er seinen 1,9 Millionen Followerinnen und Followern mit.

Uralte persische Tradition

Der Hip-Hop-Appetit der Iraner ist kein Zufall, vielmehr baut er auf die jahrhundertealte Tradition der Poesie von Dichtern wie Saadi oder Hafis auf, Letztgenannten verewigte bereits Goethe in seinem „West-östlicher Divan“, so die Autorin Nahid Siamdoust in ihrem Buch „Soundtrack of the Revolution“.

Kopierten sie zunächst noch amerikanische Vorbilder, auch was die Sprache betraf, so schufen iranische Rapper bald ihre eigene Identität. Wie der im Land beliebte Yas 2014 laut einer BBC-Reportage äußerte: „Poesie liegt uns im Blut. Wenn (Tupac Shakur) über sein Leben und seinen Schmerz und seine Kultur singen könnte, warum könnte ich das nicht auch in meiner eigenen Sprache tun?“

Als Satanisten gebrandmarkt

Einer der Pioniere des iranischen Raps und Hip-Hops ist Soroush Lashkari, im Land besser bekannt als Hichkas, was auf Persisch „niemand“ bedeutet. Er war in den Nullerjahren des neuen Jahrtausends im Iran, was Grandmaster Flash und Afrika Bambaataa zuvor in den USA, die Fantastischen Vier in Deutschland waren – Wegbereiter, Türöffner.

Obwohl die Regierung Hip-Hop als „Satanismus“ brandmarkte, verbreitete sich iranischer Rap über das Internet und entwickelte sich im Laufe des folgenden Jahrzehnts zu einem der beliebtesten Musikgenres unter der Jugend des Landes, wobei Hichkas unangefochten der King war.

Er produzierte Videos mit unscharfen Bildern auf Teherans Straßen. Weil es nachts keine Beleuchtung gab, drehten er und seine Freunde ihre Clips oft im Schein der Rücklichter fahrender Autos. Die Clips verbreiteten sich schnell und gingen viral.

2010 veröffentlichte Hichkas den Titel „A Good Day Will Come“ – eine Gänsehauthymne, die fortan jenen Protest von Millionen Menschen im Iran begleitete, die als Grüne Bewegung gegen offensichtlich gefälschte Wahlen wochenlang protestierte. Wegen gefälschter Wahlen würde heute niemand mehr auf die Straßen gehen, längst geht es um die grundlegende Systemfrage.

„A Good Day Will Come“

Als „A Good Day Will Come“ veröffentlich wurde, lebte Hichkas bereits in London – gegängelt von der Zensur und von Haft bedroht floh er. Andere hatten weniger Glück.

Saman Yasin wurde am 2. Oktober inhaftiert. Er soll mit einer Pistole dreimal in die Luft geschossen haben, behaupten seine Ankläger. Es ist auffällig, dass Künstlern immer wieder Waffenbesitz und Gewalt zum Vorwurf gemacht wird. Genau das macht die Anklagen so unglaubwürdig, weil die Szene zwar klar regimekritisch und antiklerikal ist, aber nicht gewalttätig. Sie strebt auch nicht den Besetz von Waffen an, was in einem so streng kontrollierten Polizeistaat wie dem Iran ohnehin fast unmöglich ist.

Mein Sohn ist Künstler, kein Krawallmacher. Ich flehe Sie an, als Mutter mit einem gebrochenen Herzen. Bitte stoppen Sie die Hinrichtung meines Sohnes.

„Mein Sohn ist Künstler, kein Krawallmacher. Ich flehe Sie an, als Mutter mit einem gebrochenen Herzen. Bitte stoppen Sie die Hinrichtung meines Sohnes“, fleht Yasins Mutter in einem Video, das die deutsch-iranische Journalistin Gilda Sahebi geteilt hat.

In Yasins 2022 veröffentlichtem Song „Haji“ singt er: „Sie haben mein Glück verboten. Sie haben mich wie ein Tier auf den Kopf gestellt. Nein, ich werde nicht schweigen. (…) Ich bin verwundet in einem ungleichen Krieg. Ich bin ein Revolutionär, aber ein Verfechter des Friedens.“

Oberstes Gericht revidierte Todesurteil

Ein kleiner Erfolg: Ende Dezember revidierte das Oberste Gericht das Todesurteil gegen den kurdischstämmigen Rapper. Doch Saman Yasin soll erneut vor Gericht gestellt werden.

Tatsächlich hat es das Regime vermocht, die Welle großer Demonstrationen, die im Herbst 2022 die Fundamente der Islamischen Republik erschütterten, zu unterdrücken.

Doch der Preis dafür ist hoch. Selbst der kleine Teil der Bevölkerung, überwiegend Religiöse, der noch vor Jahren die Islamische Republik unterstützte, wendet sich ab.

Weißt du, was sie am meisten fürchten? Dass wir keine Angst mehr haben. Afrasiab, Rapper-Aktivist

Menschen aus dem Iran berichten von Graffiti oder von Brücken hängenden Transparenten, auf denen die Freilassung von Toomaj Salehi und Saman Yasin gefordert wird.

Afrasiab, ein Rapper-Aktivist und Freund von Toomaj, drückte es jüngst in einer Videobotschaft aus: „Weißt du, was sie am meisten fürchten? Dass wir keine Angst mehr haben.“