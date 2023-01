Iran will afghanische Studentinnen nach Hochschulverbot aufnehmen

Mit Machtergreifung der Taliban sind die Frauenrechte in Afghanistan massiv eingeschränkt worden. Auch ein Zugang zu Hochschulbildung steht jungen Afghaninnen seit kurzem nicht mehr zu. Das Nachbarland Iran bietet den Studentinnen nun Unterstützung an.

Nach dem Universitätsverbot für Frauen in Afghanistan will der Iran mehr Studentinnen aus dem Nachbarland aufnehmen.

Teheran . Nach dem Universitätsverbot für Frauen in Afghanistan will der Iran mehr Studentinnen aus dem Nachbarland aufnehmen. Dafür wurde unter anderem das Budget für Stipendien afghanischer Studierender an der Universität Teheran um das Fünffache angehoben, wie die staatliche Nachrichtenagentur IRNA am Dienstag berichtete. Iranische Politiker hatten das Hochschulverbot durch die islamistischen Taliban vor zwei Wochen scharf verurteilt. Auch Studiengebühren sollen für Afghaninnen gesenkt werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

NGOs stellen Arbeit in Afghanistan ein Die Taliban-Regierung hatte am Samstag alle in- und ausländischen NGOs angewiesen, ihrem weiblichen Personal bis auf weiteres den Gang zur Arbeit zu untersagen. © Quelle: Reuters

Seit ihrer Machtübernahme im August 2021 haben die Taliban Frauenrechte massiv eingeschränkt. Mädchen und Frauen sind vom öffentlichen Leben inzwischen weitgehend ausgeschlossen. Auch der Iran ist ein muslimisches Land, dessen islamische Gesetzgebung immer wieder scharf kritisiert wird. Vor allem Frauen werden in der Islamischen Republik systematisch benachteiligt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wegen des brutalen Vorgehens gegen die landesweiten Proteste steht der Iran zudem international in der Kritik. Auslöser der Proteste war der Tod von Jina Mahsa Amini Mitte September in Polizeigewahrsam. Die iranische Kurdin war von der Sittenpolizei wegen Verstoßes gegen die im Iran geltenden Kleidungsvorschriften festgenommen worden. Der Iran verfügt über ein modernes Bildungs- und Hochschulsystem, die Mehrheit der eingeschriebenen Studierenden im Iran sind Frauen.

RND/dpa