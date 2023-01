Iranische Staatsführung will Meinungsfreiheit weiter einschränken

Der Umwandlung von Holz in Energie soll ein neues Gaskraftwerk dienen, das der Energieversorger Hansewerk Natur derzeit an der Dr.-Hermann-Lindrath-Straße in Wahlstedt errichtet. Über zehn Millionen Euro investiert das Unternehmen in eine Technologie, die es im Norden so bislang noch nicht gibt – die aber besonders effizient sein soll.